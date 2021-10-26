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"Украерорух" впервые за два года отчитался о квартальной прибыли

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Компания связывает прибыль с эффективным использованием привлеченных кредитных средств
Компания связывает прибыль с эффективным использованием привлеченных кредитных средств
Фото: Украерорух / Facebook

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украерорух") впервые с 2019 года отчиталось о получении квартальной прибыли, сообщила 26 октября пресс-служба "Украероруху".

Чистая прибыль предприятия в третьем квартале текущего года составила 183 млн грн.

Руководитель "Украероруху" Андрей Ярмак считает, что на получение прибыли повлияло внедрение антикризисных мер и эффективное использование кредитных средств.

"Кроме того, важным фактором стало утроение количества полетов в воздушном пространстве над Черным морем, где с июня 2021 года была введена экономически обоснованная ставка за аэронавигационное обслуживание (стоимость пролета 100 км была снижена с €51,1 до €25. – "ГОРДОН")", – добавил он.

Таким образом, по итогам девяти месяцев 2021 года совокупный убыток "Украероруху" уменьшился с 260 млн грн до 77 млн грн.

В 2020 году убыток предприятия на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений достиг 1 млрд грн.

Теги: Украина, авиация, прибыль, Украерорух, Андрей Ярмак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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