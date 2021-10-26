"Укроборонпром" в 2021 году нарастил объем произведенной продукции почти до 27 млрд грн

Общий объем поступлений средств от внешнеэкономической деятельности предприятий концерна с начала года составляет $778,8 млн Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

За девять месяцев этого года предприятия "Укроборонпрома" увеличили объемы производства почти на 6 млрд грн. За аналогичный период 2020 года стоимость их продукции составляла 21,05 млрд грн.

Общий объем поступлений средств от внешнеэкономической деятельности предприятий концерна и спецэкспортеров с начала года составляет $778,8 млн, что на $135,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Кроме того, в рамках реализации государственных целевых программ удалось обновить производственные мощности предприятий – участников концерна. Так, стоимость нового оборудования, переданного в течение девяти месяцев 2021 года на баланс предприятий и введенного в эксплуатацию, составляет 297 млн грн", – добавили в "Укроборонпроме".