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Украинскому гражданскому флоту нужно построить 240 новых кораблей – "Укроборонпром"

В составе военно-морского флота Украины сейчас всего 18 судов
В составе военно-морского флота Украины сейчас всего 18 судов
Фото: president.gov.ua

Госконцерн "Укроборонпром" совместно с Ассоциацией судостроителей Украины разработали и представили стратегию судостроительной промышленности Украины на период до 2030 года. Об этом 28 сентября сообщило агентство "Укринфрм", в котором проходила презентация.

Менеджер проектов управления стратегии и развития ГК "Укроборонпром " Виктор Плахута рассказал, что на сегодня в составе военно-морского флота Украины насчитывается 18 судов. Однако согласно решению Совета национальной безопасности и обороны по развитию украинского флота до 2031 года, в Украине планируется строительство патрульных и артиллерийских катеров, ракетных катеров, корветов и фрегата.

Кроме того, в стратегии отмечается, что для развития гражданского флота необходимо построить 240 новых судов. Таким образом, подсчитали в "Укроборонпроме", объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 года могут быть увеличены до 30 млн т в год, благодаря чему появятся 7,5 тыс. новых рабочих мест, а госбюджет ежегодно будет получать дополнительно 16,5 млн грн.

Для этого в госконцерне предлагают временно освободить от налоговой и таможенной нагрузок товары, которые произведены за рубежом и которые используют для судостроения, временно освободить от уплаты налогов судостроительные предприятия, а также провести реструктуризацию долгов таких предприятий перед бюджетами и фондами.

Авторы стратегии ожидают, что проект будет рассмотрен и одобрен СНБО, чтобы предприятия судостроительной промышленности могли получить поддержку со стороны государства.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в августе заявил, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз.

На сайте Офиса президента уточняется, что программа развития флота разбита на три этапа. Первый планируют реализовать до 2024 года, второй – до 2030-го, третий, строительство большого флота, – до 2035-го. 

Не позже чем в 2022 году Украина с помощью от США и Великобритании получит "москитный флот" с боевыми возможностями, заявлял в июле министр обороны Украины Андрей Таран.

В Турции уже заложен украинский корвет, который должен быть достроен на украинской верфи до конца 2023 года. Как пишет LIGA.net, в ноябре 2019 года президент заявлял, что течение девяти лет Военно-морские силы Украины получат четыре корвета проекта 58250 (серия "Владимир Великий").

Теги: Укроборонпром, флот, Черноморский флот Украины, корабль, корвет, катер, корабли, ВМФ
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