Украинскому гражданскому флоту нужно построить 240 новых кораблей – "Укроборонпром"

Менеджер проектов управления стратегии и развития ГК "Укроборонпром " Виктор Плахута рассказал, что на сегодня в составе военно-морского флота Украины насчитывается 18 судов. Однако согласно решению Совета национальной безопасности и обороны по развитию украинского флота до 2031 года, в Украине планируется строительство патрульных и артиллерийских катеров, ракетных катеров, корветов и фрегата.

Кроме того, в стратегии отмечается, что для развития гражданского флота необходимо построить 240 новых судов. Таким образом, подсчитали в "Укроборонпроме", объемы грузовых перевозок по внутренним водным путям Украины до 2030 года могут быть увеличены до 30 млн т в год, благодаря чему появятся 7,5 тыс. новых рабочих мест, а госбюджет ежегодно будет получать дополнительно 16,5 млн грн.

Для этого в госконцерне предлагают временно освободить от налоговой и таможенной нагрузок товары, которые произведены за рубежом и которые используют для судостроения, временно освободить от уплаты налогов судостроительные предприятия, а также провести реструктуризацию долгов таких предприятий перед бюджетами и фондами.

Авторы стратегии ожидают, что проект будет рассмотрен и одобрен СНБО, чтобы предприятия судостроительной промышленности могли получить поддержку со стороны государства.