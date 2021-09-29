Украине надо найти аналоги для более 3 тыс. комплектующих военной техники из РФ – "Укроборонпром"

"По состоянию на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 тыс. номенклатур различных видов продукции. Однако в течение 2014–2019 годов благодаря активному привлечению украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей проведена замена около 4,5 тыс. позиций номенклатур товаров, а в 2020-м – еще 1,5 тыс.", – рассказал Аврамов.

На сегодня обнародованный на сайте концерна перечень товаров, которые подлежат импортозамещению, состоит из более 3 тыс. единиц. В основном речь идет о необходимости в замене товаров из групп микро- и радиоэлектроники, спецсплавов и специальных материалов, подшипников, электроприборов, контрольно-измерительных приборов и других компонентов.

В концерне отметили, что стратегия развития оборонно-промышленного комплекса, утвержденная президентом 20 августа этого года, предусматривает полную ликвидацию зависимости от поставок материалов, комплектующих изделий, элементной базы, критических технологий из Российской Федерации.

Потенциальные поставщики комплектующих могут подать заявку-предложение продукции, которая является аналогом российской, заполнив анкету на сайте концерна. В течение 2021 года в "Укроборонпром" обратился ряд отечественных и зарубежных компаний из США, Китая, Австрии, добавили в концерне.