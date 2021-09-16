ВСУ приняли на вооружение разработанную в Украине систему залпового огня "Верба"

В концерне отметили, что "Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град" (в качестве шасси вместо грузового автомобиля "Урал" выступает КрАЗ), однако пусковая установка получила ряд усовершенствований, в частности системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы, что значительно повысило ее точность.

Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжать в автоматическом режиме.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Пусковая установка "Вербы", как и "Града", заряжается 40 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Они способны уничтожать наземные цели (укрепления, технику, живую силу) на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает пять минут.

"Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти "Грады". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в пять раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих – вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, – то "Верба" полностью автоматизирована", – отметил директор бюро имени Морозова Яков Мормиль.

Сегодня ВСУ также приняли на вооружение трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1". Она станет "глазами" войск ПВО и ВВС Украины, сообщил министр обороны Андрей Таран.