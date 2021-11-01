ГОРДОН
 
 
МИР

Таиланд отменил карантинные ограничения для вакцинированных туристов

Полностью вакцинированным путешественникам не придется находиться на длительном карантине
Полностью вакцинированным путешественникам не придется находиться на длительном карантине
Фото: depositphotos.com

Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных путешественников, сообщает 1 ноября CNN.

По состоянию на 1 ноября полностью вакцинированные туристы, пробывшие минимум 21 день в одной из 63 утвержденных стран с низким уровнем риска, могут избежать длительного карантина в отелях впервые за более чем 18 месяцев.

Вместо этого путешественникам, соответствующим обновленным требованиям, нужно будет остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле, пока они ждут результатов теста на Covid-19, который будет проводиться по прибытии.

Полностью вакцинированные туристы, прибывающие из стран, не включенных в список, имеют право на въезд по схеме "песочницы": проживание в одобренном правительством отеле в течение семи ночей, прежде чем им будет разрешено свободно путешествовать по стране.

Иностранцы, которые не полностью вакцинированы утвержденной вакциной, должны будут пройти карантин в предварительно забронированном отеле в течение 10 дней по прибытии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили 246,7 млн случаев COVID-19, почти 5 млн человек умерли. В мире ввели 6,9 млрд вакцин от коронавируса. 

В Таиланде с начала пандемии коронавирусом заразились 1 912 024 человек, за последние сутки зарегистрировано 8 859 новых случаев заболевания.

Теги: Таиланд, туризм, вакцинация, туристы, карантин, путешествия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Maruv вдохновила?", "Костюм отпад". Дорофеева в секси-костюме из латекса исполнила эротический танец
"Maruv вдохновила?", "Костюм – отпад". Дорофеева в секси-костюме из латекса исполнила эротический танец
  Кухар рассказала, что на самом деле имела в виду, сообщив о своей беременности в эфире "Танцев со звездами"
  Кухар рассказала, что на самом деле имела в виду, сообщив о своей беременности в эфире "Танцев со звездами"
"Муж, бегом домой!", "Секс-бомбочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь
"Муж, бегом домой!", "Секс-бомбочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала грудь
  "Бог пародий", "Ходи так всегда". "Dantes вышел на сцену в образе фронтмена Måneskin Дамиано Давида. Видео
  "Бог пародий", "Ходи так всегда". "Dantes вышел на сцену в образе фронтмена Måneskin Дамиано Давида. Видео
"Самая красивая пара". Maruv в мокром купальнике крупным планом показала страстные поцелуи в губы с мужем
"Самая красивая пара". Maruv в мокром купальнике крупным планом показала страстные поцелуи в губы с мужем
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Женственная и счастливая". Жанна Бадоева показала фото из Флоренции в белом кружевном платье
"Женственная и счастливая". Жанна Бадоева показала фото из Флоренции в белом кружевном платье
  "Я в это не верю!" После "танца за жизнь" телешоу "Танцы со звездами" покинула девятая пара
  "Я в это не верю!" После "танца за жизнь" телешоу "Танцы со звездами" покинула девятая пара
"Кто ж знал, что все так затянется". Седокова с молодым мужем поцеловались на пешеходном переходе
"Кто ж знал, что все так затянется". Седокова с молодым мужем поцеловались на пешеходном переходе
  Еще двое участников "Танцев со звездами" заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию
  Еще двое участников "Танцев со звездами" заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
"Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
"Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS