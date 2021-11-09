В Украине новый рекорд умерших от COVID-19 за сутки

Среди заболевших – 1183 ребенка и 426 медиков. От COVID-19 выздоровело 16 609 человек, 2967 попали в больницу.

Умерло 8 ноября 833 человека. Согласно данным мониторинговой система Совета нацобороны и безопасности, это рекорд за все время эпидемии. Предыдущий рекорд был установлен 5 ноября, когда умерло 793 пациента с коронавирусом.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 107 489 человек, выздоровело 2 537 565 человек, летальных случаев – 73 390.