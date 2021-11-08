Из-за пандемии COVID-19 смертность от туберкулеза может возрасти почти вдвое

Одной из причин, по мнению экспертов, является схожесть симптомов двух заболеваний. Как отличить коронавирус от туберкулеза, объяснили в Центре общественного здоровья.

Так, для туберкулеза не свойственны сухой кашель, лихорадка и головная боль. Высокая температура (как один из главных симптомов COVID-19) появляется только при тяжелых формах туберкулеза.

Для коронавируса не характерны повышенная потливость во время сна, кашель, продолжающийся более двух недель, и кашель с мокротами. Симптомы двух болезней сходятся только в тяжелых формах, когда появляются кровохарканье и сильная задышка.

"Туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты", – напомнили в Центре общественного здоровья.