В Украине за сутки умерло от COVID-19 почти 800 человек, это самая высокая суточная смертность за все время эпидемии

Зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания COVID-19, среди заболевших – 1 541 детей и 398 медиков.

Выздоровело 11 817 человек, 793 пациента умерло – это максимальное число за время эпидемии. Предыдущее максимальное число погибших было зафиксировано 25 октября – тогда умерли от болезни 743 человека.

Суточная смертность от коронавирусной инфекции в Украине не падала ниже 696 с начала ноября.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 058 014 человек; выздоровело – 2 504 236 человек; летальных случаев – 71 635.