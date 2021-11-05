Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне – Скичко

В Черкасской области на сегодня превышены уже два индикатора Фото: Олександр Скічко / Facebook

"Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне. Есть четкие индикаторы, по которым определяют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд – "красная" зона. В Черкасской области на сегодня превышены уже два", – сказал он.

Скичко отметил, что в регионе превышен коэффициент выявления новых случаев коронавируса (26,6%) и уровень госпитализации на 100 тыс. населения (60,4).

Глава ОГА призвал вакцинироваться от коронавируса.