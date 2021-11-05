Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне – Скичко

"Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне. Есть четкие индикаторы, по которым определяют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд – "красная" зона. В Черкасской области на сегодня превышены уже два", – сказал он.
Скичко отметил, что в регионе превышен коэффициент выявления новых случаев коронавируса (26,6%) и уровень госпитализации на 100 тыс. населения (60,4).
Глава ОГА призвал вакцинироваться от коронавируса.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), скончалось более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. С 8 ноября в "красную" зону перейдет Волынская область.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн.