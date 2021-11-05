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ОБЩЕСТВО

Госкомиссия переводит в "красную" зону еще одну область Украины

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В "красной" зоне с 8 ноября будут 16 областей и Киев
В "красной" зоне с 8 ноября будут 16 областей и Киев
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 5 ноября решила установить "красный" уровень эпидемической опасности в Волынской области.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в Telegram. 

Ограничения начнут действовать в Волынской области с 8 ноября. 

"Красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", – напомнил министр. 

Глава Минздрава Виктор Ляшко 3 ноября прогнозировал, что в ближайшее время в "красную" зону могут попасть три области: Волынская, Харьковская и Тернопольская. В Волынской, а также Закарпатской областях, по словам министра, худшие в стране показатели вакцинации от COVID-19.   

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), скончалось более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн.

Введение "красных" зон в регионах вызывает "прививочный бум", заявляли в Киевской школе экономики 19 октября. По словам Кузина, в "красных" областях на 12–14-й день после введения ограничений "красной" зоны начинается замедление эпидпроцесса и выход на плато или улучшение ситуации.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Волынская область, карантин, ограничения, Минздрав, Олег Немчинов, коронавирус
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