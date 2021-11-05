Госкомиссия переводит в "красную" зону еще одну область Украины

В "красной" зоне с 8 ноября будут 16 областей и Киев Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в Telegram.

Ограничения начнут действовать в Волынской области с 8 ноября.

"Красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", – напомнил министр.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 3 ноября прогнозировал, что в ближайшее время в "красную" зону могут попасть три области: Волынская, Харьковская и Тернопольская. В Волынской, а также Закарпатской областях, по словам министра, худшие в стране показатели вакцинации от COVID-19.