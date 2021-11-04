Минздрав прогнозирует, что заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать в декабре – Кузин

"В целом сейчас достаточно осторожно можно прогнозировать развитие эпидемической ситуации. По нашим прогнозам и по тем моделям, которые мы используем, мы ожидаем пиковую нагрузку на систему здравоохранения в течение ближайших 2–3 недель с постепенным спадом к середине декабря 2021 года. В том числе [ожидается] улучшение ситуации также в первом квартале 2022 года", – сказал Кузин.

Он отметил, что Минздрав точно фиксирует: в регионах, которые заходят в "красные" зоны эпидопасности, на 12–14-й день начинается замедление эпидпроцесса и выход на плато или улучшение ситуации.