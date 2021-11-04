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Минздрав прогнозирует, что заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать в декабре – Кузин

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Кузин сказал, что прогнозировать развитие эпидемической ситуации можно осторожно
Кузин сказал, что прогнозировать развитие эпидемической ситуации можно осторожно
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министерство здравоохранения прогнозирует, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине начнет снижаться в середине декабря. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил 4 ноября замминистра здравоохранения – главный санврач страны Игорь Кузин.

"В целом сейчас достаточно осторожно можно прогнозировать развитие эпидемической ситуации. По нашим прогнозам и по тем моделям, которые мы используем, мы ожидаем пиковую нагрузку на систему здравоохранения в течение ближайших 2–3 недель с постепенным спадом к середине декабря 2021 года. В том числе [ожидается] улучшение ситуации также в первом квартале 2022 года", – сказал Кузин. 

Он отметил, что Минздрав точно фиксирует: в регионах, которые заходят в "красные" зоны эпидопасности, на 12–14-й день начинается замедление эпидпроцесса и выход на плато или улучшение ситуации. 

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,6 млн.

Введение "красных" зон в регионах вызывает "прививочный бум", заявляли в Киевской школе экономики 19 октября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, карантин, прогноз, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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