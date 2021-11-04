Арахамия назвал нардепов-антивакцинаторов в "Слуге народа"

По словам Арахамии, ему неизвестно точное количество вакцинированных нардепов, потому что не все хотят раскрывать медицинскую информацию о себе.
"У нас нет информации. У нас есть информация только по тем, кто дал разрешение [на разглашение]. Разрешение дали более 150 человек... Многие сказали: "Я не хочу распространять эту информацию". Они имеют право... Но я спрашиваю у людей, то, кроме [Юрия] Камельчука, [Елизаветы] Богуцкой, я, честно говоря, даже не знаю человека, который не вакцинировался. А, и еще [Артем] Дмитрук", – сказал он.
29 октября нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщала, что не менее 70% нардепов от фракции "Слуга народа" получили прививки от коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций. Он вступит в силу 8 ноября.
2 ноября парламент принял в целом проект постановления №6154 "О дополнительных мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной болезни". Документ предусматривает, что в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии одного из документов: COVID-сертификата о получении одной или двух доз вакцины от коронавируса (речь идет о препаратах, признанных Всемирной организацией здравоохранения); отрицательного результата ПЦР-тестирования, сделанного не более чем за 72 часа до момента предъявления документа, или теста на антиген (действует 48 часов); справки о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией не более чем за шесть месяцев до предъявления документа. Правила действуют как для нардепов и работников Верховной Рады, так и для посетителей.