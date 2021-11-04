Арахамия назвал нардепов-антивакцинаторов в "Слуге народа"

По словам Арахамии, ему неизвестно точное количество вакцинированных нардепов, потому что не все хотят раскрывать медицинскую информацию о себе.

"У нас нет информации. У нас есть информация только по тем, кто дал разрешение [на разглашение]. Разрешение дали более 150 человек... Многие сказали: "Я не хочу распространять эту информацию". Они имеют право... Но я спрашиваю у людей, то, кроме [Юрия] Камельчука, [Елизаветы] Богуцкой, я, честно говоря, даже не знаю человека, который не вакцинировался. А, и еще [Артем] Дмитрук", – сказал он.

29 октября нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщала, что не менее 70% нардепов от фракции "Слуга народа" получили прививки от коронавирусной инфекции.