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Арахамия назвал нардепов-антивакцинаторов в "Слуге народа"

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Арахамия сказал, что многие нардепы не захотели раскрывать информацию о вакцинации
Арахамия сказал, что многие нардепы не захотели раскрывать информацию о вакцинации
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 4 ноября назвал нардепов из этой фракции, которые являются противниками вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Арахамии, ему неизвестно точное количество вакцинированных нардепов, потому что не все хотят раскрывать медицинскую информацию о себе.

"У нас нет информации. У нас есть информация только по тем, кто дал разрешение [на разглашение]. Разрешение дали более 150 человек... Многие сказали: "Я не хочу распространять эту информацию". Они имеют право... Но я спрашиваю у людей, то, кроме [Юрия] Камельчука, [Елизаветы] Богуцкой, я, честно говоря, даже не знаю человека, который не вакцинировался. А, и еще [Артем] Дмитрук", – сказал он.

29 октября нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщала, что не менее 70% нардепов от фракции "Слуга народа" получили прививки от коронавирусной инфекции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций. Он вступит в силу 8 ноября.

2 ноября парламент принял в целом проект постановления №6154 "О дополнительных мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной болезни". Документ предусматривает, что в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии одного из документов: COVID-сертификата о получении одной или двух доз вакцины от коронавируса (речь идет о препаратах, признанных Всемирной организацией здравоохранения); отрицательного результата ПЦР-тестирования, сделанного не более чем за 72 часа до момента предъявления документа, или теста на антиген (действует 48 часов); справки о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией не более чем за шесть месяцев до предъявления документа. Правила действуют как для нардепов и работников Верховной Рады, так и для посетителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, вакцинация, Елизавета Богуцкая, Слуга народа, Давид Арахамия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Юрий Камельчук, Артем Дмитрук
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