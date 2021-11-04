Почти треть украинцев считают, что тотальная вакцинация – самый эффективный способ борьбы с COVID-19 – опрос

На 4 ноября в Украине сделали 18,6 млн прививок от коронавируса Фото: ЕРА

18,4% опрошенных склоняются к мысли, что эффективно бороться с коронавирусом поможет широкая мобилизация медицинских учреждений и лечение больных.

17,2% респондентов думают, что необходимо изолировать потенциальных переносчиков инфекции.

8,2% украинцев считают, что нужно вводить превентивные меры по отношению к группам риска (людям пожилого возраста, хронически больным и так далее) и на законодательном уровне закрепить возможность дистанционной работы.

Еще 5,9% опрошенных предполагают, что лучше всего ввести тотальный карантин.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.