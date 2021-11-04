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Почти треть украинцев считают, что тотальная вакцинация – самый эффективный способ борьбы с COVID-19 – опрос

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На 4 ноября в Украине сделали 18,6 млн прививок от коронавируса
На 4 ноября в Украине сделали 18,6 млн прививок от коронавируса
Фото: ЕРА

31,1% украинцев считают, что тотальная вакцинация – это наиболее действенный способ борьбы с COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

18,4% опрошенных склоняются к мысли, что эффективно бороться с коронавирусом поможет широкая мобилизация медицинских учреждений и лечение больных.

17,2% респондентов думают, что необходимо изолировать потенциальных переносчиков инфекции.

8,2% украинцев считают, что нужно вводить превентивные меры по отношению к группам риска (людям пожилого возраста, хронически больным и так далее) и на законодательном уровне закрепить возможность дистанционной работы.

Еще 5,9% опрошенных предполагают, что лучше всего ввести тотальный карантин.

Опрос проводился с 14-го по 20 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью лицом к лицу. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19, что стало месячным рекордом с начала эпидемии. 3 ноября Ляшко отметил, что "Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки в течение недели".

На 4 ноября в Украине сделали 18,6 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили почти 7,7 млн украинцев.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Теги: Украина, эпидемия, соцопрос, вакцинация, карантин, лечение, Центр Разумкова, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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