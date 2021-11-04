Хуже всего ситуация с вакцинацией от COVID-19 в Закарпатской и Волынской областях – Ляшко

"Больше всего вакцинировано взрослое население по крайней мере одной дозой в городе Киеве, это 54,2%. В Киевской области – 43,7%, в Полтавской – 42,1%. Также сегодня впервые показатель 40% достигнут в Днепропетровской области. Худшие показатели уже достаточно длительное время в Закарпатской области, где вакцинировано всего 23,2% взрослого населения, и в Волынской области – 25,2%", – сказал министр.
Он подчеркнул, что "от процента вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели", что подтверждает, в частности, пример города Моршин Львовской области, где вакцинировано около 70% населения.
"Вакцинированные люди в пять раз реже инфицируются и имеют в 10 раз ниже риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые", – объяснил Ляшко.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.
По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19, что стало месячным рекордом с начала эпидемии. 3 ноября Ляшко отметил, что "Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки в течение недели".
Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.