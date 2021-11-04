Хуже всего ситуация с вакцинацией от COVID-19 в Закарпатской и Волынской областях – Ляшко

"Больше всего вакцинировано взрослое население по крайней мере одной дозой в городе Киеве, это 54,2%. В Киевской области – 43,7%, в Полтавской – 42,1%. Также сегодня впервые показатель 40% достигнут в Днепропетровской области. Худшие показатели уже достаточно длительное время в Закарпатской области, где вакцинировано всего 23,2% взрослого населения, и в Волынской области – 25,2%", – сказал министр.

Он подчеркнул, что "от процента вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели", что подтверждает, в частности, пример города Моршин Львовской области, где вакцинировано около 70% населения.

"Вакцинированные люди в пять раз реже инфицируются и имеют в 10 раз ниже риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые", – объяснил Ляшко.