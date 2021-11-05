Украинцам, отстраненным от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19, не оплатят больничные – Фонд соцстраха

Приказ Минздрава об отстранении непривитых сотрудников вступит в силу 8 ноября Фото: pixabay.com

"Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей", – отметили в релизе.

В фонде обратили внимание на то, что отстранение от работы отказавшихся получить прививки от COVID-19, "призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других [людей] от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса".

Министерство здравоохранения Украины 4 октября утвердило перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. К ним относятся сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

4 ноября пресс-служба Минздрава напомнила, что приказ об отстранении непривитых сотрудников вступит в силу 8 ноября.

"Сотрудники указанных организаций, которые не будут иметь хотя бы одной прививки от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", – заявили в министерстве.

В Минздраве уточнили, что это не касается людей, имеющих противопоказания к вакцинации, которые предоставили соответствующие заключения семейного врача.