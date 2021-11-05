Украинцам, отстраненным от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19, не оплатят больничные – Фонд соцстраха

"Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей", – отметили в релизе.
В фонде обратили внимание на то, что отстранение от работы отказавшихся получить прививки от COVID-19, "призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других [людей] от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса".
Министерство здравоохранения Украины 4 октября утвердило перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. К ним относятся сотрудники:
4 ноября пресс-служба Минздрава напомнила, что приказ об отстранении непривитых сотрудников вступит в силу 8 ноября.
"Сотрудники указанных организаций, которые не будут иметь хотя бы одной прививки от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", – заявили в министерстве.
В Минздраве уточнили, что это не касается людей, имеющих противопоказания к вакцинации, которые предоставили соответствующие заключения семейного врача.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации в Украине одну дозу получили более 11 млн человек, полностью иммунизированы 7,7 млн.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация от коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.