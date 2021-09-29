С 1 октября в Украине будут только электронные больничные – Радуцкий

"С 1 октября оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения", – написал он.

Радуцкий отметил, что Фонд социального страхования за первые восемь месяцев 2021 года выплатил по больничным почти 10 млрд грн.

"Сотрудники Фонда физически способны проверить не более 10% больничных. Поэтому "индустрия" продажи фиктивных листков нетрудоспособности в Украине традиционно довольно масштабная. Внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника", – добавил он.

Система начала функционировать с 1 июня, но, как отметил нардеп, к началу осени из 3 тыс. медучреждений в электронной системе смогли работать только 2,2 тыс.

"Не всем нравилась эта идея, и понятно, почему. Но надо отдать должное команде министра Виктора Ляшко: Минздрав дожал внедрение новых правил. По состоянию на 27 сентября 137 тыс. медицинских работников прошли онлайн-обучение, 2,9 тыс. медучреждений уже оформляют электронные больничные, с начала работы системы создан почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Всего 100 больниц пока не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы "подключить" эти заведения к электронной системе", – подчеркнул Радуцкий.