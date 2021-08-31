В Украине отложили запланированный переход на электронные больничные

Изначально e-больничные должны были заменить бумажные в 2019 году Фото: depositphotos.com

По его словам, из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели более двух тысяч.

"Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы – те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени – сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", – сказал Борщ.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности, объяснил он.