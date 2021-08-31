В Украине отложили запланированный переход на электронные больничные

По его словам, из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровой системой овладели более двух тысяч.
"Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы – те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени – сейчас юстируется приказ, который продолжит этот переходный период до октября", – сказал Борщ.
То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности, объяснил он.
По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн.
Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные.
Потом старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.
По расчетам Министерства социальной политики, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.