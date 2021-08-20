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Представитель Минцифры Баник: Больничный – не забота человека. Медучреждение, работодатель и социальный фонд должны обмениваться информацией автоматически

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Баник: Мы хотим несколько изменить логику некоторых услуг в сфере здравоохранения
Баник: Мы хотим несколько изменить логику некоторых услуг в сфере здравоохранения
Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

Граждане Украины не должны самостоятельно заниматься оформлением больничных. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, комментируя взаимодействие приложения "Дія" с другими государственными сервисами, в частности с Helsi.

"В большинстве случаев мы используем безопасный шлюз для обмена данными между разными реестрами. Мы хотим несколько изменить логику некоторых услуг в сфере здравоохранения, например в деле подписания декларации с семейным врачом. Это в ближайших планах", – сказал Баник.

Он подчеркнул, что люди не должны быть причастны к обмену информацией между разными госорганами страны.

"Что касается электронного больничного, мы убеждены, что он не должен быть заботой человека. Медучреждение, которое следит за здоровьем и оформляет больничный, работодатель и социальный фонд должны обмениваться информацией между собой автоматически. В этом и есть логика Paperless, к которому мы двигаемся. Когда человек не участвует в процессе обмена данными между госорганами", – отметил Баник.

Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге. Читайте полный текст интервью.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко". 

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, приложение Дія, больничные, здравоохранение, Минцифры, Мстислав Баник
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