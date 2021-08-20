Представитель Минцифры Баник: Больничный – не забота человека. Медучреждение, работодатель и социальный фонд должны обмениваться информацией автоматически

Баник: Мы хотим несколько изменить логику некоторых услуг в сфере здравоохранения Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

"В большинстве случаев мы используем безопасный шлюз для обмена данными между разными реестрами. Мы хотим несколько изменить логику некоторых услуг в сфере здравоохранения, например в деле подписания декларации с семейным врачом. Это в ближайших планах", – сказал Баник.

Он подчеркнул, что люди не должны быть причастны к обмену информацией между разными госорганами страны.

"Что касается электронного больничного, мы убеждены, что он не должен быть заботой человека. Медучреждение, которое следит за здоровьем и оформляет больничный, работодатель и социальный фонд должны обмениваться информацией между собой автоматически. В этом и есть логика Paperless, к которому мы двигаемся. Когда человек не участвует в процессе обмена данными между госорганами", – отметил Баник.

Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге. Читайте полный текст интервью.