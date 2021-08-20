ГОРДОН
 
 
ТЕХНО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Представитель Минцифры Баник рассказал, получит ли кто-то обещанный миллион за взлом "Дії"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Баник: Было два тестирования по безопасности, которые не нашли уязвимости
Баник: Было два тестирования по безопасности, которые не нашли уязвимости
Фото предоставлено пресс-службой Минцифры

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что пока никто не получил 1 млн грн, обещанный за взлом приложения "Дія".

"Было два тестирования по безопасности, которые не нашли уязвимости. Государственная система защиты информации выдала сертификат, подтверждающий, что технически мы соответствуем всем требованиям. В декабре прошлого года американская компания Bugcrowd организовала Bug Bounty. Отобрала высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности, которые искали уязвимости в копии приложения. Ничем это предприятие не закончилось. Было найдено только несколько технических багов самого низкого уровня, которые не имеют опасности для пользователей. В мае у нас вышло обновление "Дії", появился "Дія.Підпис" и стартовал новый Bug Bounty на полгода – до 27 января. Снова ищут уязвимость", – рассказал он. 

Баник отметил, что для участия в тестировании любой человек может зарегистрироваться на американской платформе Bugcrowd, получить копию "Дії" и искать уязвимость. По словам представителя Минцифры, в копии приложения нет настоящих пользователей и доступа к реестрам, там два миллиона сгенерированных пользователей. 

Он подчеркнул, что тот, кто найдет уязвимость, "получит приз". 

"[Желающих во время первых этапов тестирования было] меньше, чем мы рассчитывали — около ста участников. Найдены небольшие баги, связанные не с утечкой данных, а с работой самого приложения. И больше ничего", – добавил он. 

Глава проекта "Дія" Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге. Читайте полный текст интервью.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко". 

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: приложение, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры, еМалятко, Мстислав Баник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Домработница обвинила Спирс в нападении и избиении. Новый адвокат певицы заявил, что это была "обычная ссора"
Домработница обвинила Спирс в нападении и избиении. Новый адвокат певицы заявил, что это была "обычная ссора"
С чего начать учить английский язык: пошаговое руководство
С чего начать учить английский язык: пошаговое руководство
"Такая крошечная для сережек", "Ничего подобного не видела". Модель Куркова крупным планом показала лицо трехмесячной дочери
"Такая крошечная для сережек", "Ничего подобного не видела". Модель Куркова крупным планом показала лицо трехмесячной дочери
"Какая разная, какая красивая". Ребрик показала девять разных выражений лица
"Какая разная, какая красивая". Ребрик показала девять разных выражений лица
"Сейчас жесткая конкуренция, артистам 90-х не сладко". Савичева отреагировала на слова Земфиры о том, что пандемия украла у нее профессию
"Сейчас жесткая конкуренция, артистам 90-х не сладко". Савичева отреагировала на слова Земфиры о том, что пандемия украла у нее профессию
"После такого песто меня больше не пустят в Италию". Клопотенко дал упрощенный рецепт известного соуса
"После такого песто меня больше не пустят в Италию". Клопотенко дал упрощенный рецепт известного соуса
"Реальный завтрак". Осадчая перед камерой покормила грудью новорожденного сына
"Реальный завтрак". Осадчая перед камерой покормила грудью новорожденного сына
"Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости
"Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости
"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым
"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым
Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"
Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"
"Боже, ты великолепна". 52-летняя Лопес показала голый пресс
"Боже, ты великолепна". 52-летняя Лопес показала голый пресс
  "На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось". Осадчая прокомментировала рождение третьего сына
  "На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось". Осадчая прокомментировала рождение третьего сына
57-летняя Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца
57-летняя Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS