ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минцифры снова предлагает деньги за взлом "Дії". Призовой фонд – 1 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Дію" будут проверять на уязвимость шесть месяцев
"Дію" будут проверять на уязвимость шесть месяцев
Фото: thedigital.gov.ua

Министерство цифровой трансформации Украины запускает второй этап баг-баунти приложения "Дія". Об этом ведомство проинформировало в Facebook 26 июля.

Участникам предлагают найти уязвимости в приложении, за каждую обещают вознаграждение. 

Приоритет этого этапа – тестирование функции "Дія.Підпис" (электронная подпись), призовой фонд – 1 млн грн. 

В министерстве заверили, что "Дія" – самый безопасный украинский государственный IT-продукт. 

"Приложение не хранит персональные данные, а лишь отражает информацию, которая уже есть о вас в реестрах", – пояснили в ведомстве. 

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4255698661150037

Глава Минцифры Михаил Федоров уточнил, что баг-баунти стартует 27 июля. Первый баг-баунти проходил в конце прошлого года, тогда призовой фонд тоже составлял 1 млн грн. 

"Как проходил первый баг-баунти? В нем участвовали "этические хакеры" со всего мира. Это специалисты, которые ищут уязвимости в программе. Он длился одну неделю в декабре прошлого года. "Дія" прошла проверку "этическими хакерами". Уязвимости, которые влияли бы на безопасность "Дії", не обнаружили. Какие правила во втором баг-баунти? В нем может принять участие каждый желающий. Независимо от опыта и квалификации. Баг-баунти продлится уже не неделю, а полгода. Тестировать будут копию "Дії", как и в прошлый раз", – добавил Федоров.  

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/384809956315588

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На начало 2021 года приложение установили 2,6 млн украинцев, на портале доступны 50 электронных услуг. Среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: хакеры, деньги, приложение, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail
Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail
"У меня теперь языковой режим". Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети
"У меня теперь языковой режим". Ксения Мишина перешла на украинский в соцсети
"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве
"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве
"Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину". Приходько выступила против "мальчиков, переодевающихся в девочек"
"Если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину". Приходько выступила против "мальчиков, переодевающихся в девочек"
"Ох, слишком красив!" Чемпион Украины по стриптизу Суровцев пообещал, что сможет всех собою заинтересовать
"Ох, слишком красив!" Чемпион Украины по стриптизу Суровцев пообещал, что сможет всех собою заинтересовать
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS