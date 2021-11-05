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Ляшко о митинге антивакцинаторов: Это насмешка над медиками, которые круглосуточно работают в "ковидных" больницах

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Митинг антивакцинаторов в Киеве прошел 3 ноября
Митинг антивакцинаторов в Киеве прошел 3 ноября
Фото: EPA

Митинг антивакцинаторов в Украине является неуважением к украинским медикам. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 5 ноября на брифинге в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это насмешка над медицинскими работниками, которые круглосуточно работают сегодня в "ковидных" больницах и не только в "ковидных", которые проводят массовые кампании по вакцинации. Любой антивакцинаторский дух сразу исчезает в реанимациях, когда человек попадает в больницу. Поэтому надо думать, что говорить и что делать", – сказал он.

Ляшко напомнил, что невакцинированные могут заразиться COVID-19 и попасть в больницу.

"А поверьте, риски, которые могут быть в результате перенесенной болезни, несопоставимы с любыми другими домыслами, которые могут быть", – сказал министр.

Контекст:

Акция антивакцинаторов прошла в Киеве 3 ноября. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что участники акций в Украине и в Молдове были с плакатами одинакового дизайна.

Посольство США сообщало, что акция против вакцинации, которая прошла в Киеве 3 ноября, не защищает интересов украинцев, а ее месседжи совпадают с российскими. В дипмиссии отметили, что протест с такими же плакатами состоялся в Кишиневе (Молдова) и эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинаторские месседжи и в социальных сетях в Украине, Молдове и странах Балтии.

О том, что спецоперацию против вакцинации от COVID-19 в Украине проводит Россия, заявляли 28 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 3 млн случаев COVID-19, умерло 70,1 тыс. человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: митинг, вакцинация, Минздрав, акция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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