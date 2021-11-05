Ляшко о митинге антивакцинаторов: Это насмешка над медиками, которые круглосуточно работают в "ковидных" больницах

"Это насмешка над медицинскими работниками, которые круглосуточно работают сегодня в "ковидных" больницах и не только в "ковидных", которые проводят массовые кампании по вакцинации. Любой антивакцинаторский дух сразу исчезает в реанимациях, когда человек попадает в больницу. Поэтому надо думать, что говорить и что делать", – сказал он.

Ляшко напомнил, что невакцинированные могут заразиться COVID-19 и попасть в больницу.

"А поверьте, риски, которые могут быть в результате перенесенной болезни, несопоставимы с любыми другими домыслами, которые могут быть", – сказал министр.