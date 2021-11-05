Главврач в Николаеве заявила, что на медиков нападают, требуя кислорода, а ОГА шлет в Киев "красивые отчеты"

"В 0.15 ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием: "Кислород!". Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Дежурный врач, медсестра, санитарочка – девочки. Что они против агрессии отчаявшихся людей?!" – написала она.

Главврач рассказала, что следом к больнице подъехала "типа частной скорой" без опознавательных знаков, в которой была "крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35, и не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной".

"Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ (центральная районная больница в 100 км от Николаева. – "ГОРДОН") 3 ноября, и при полном отсутствии кислорода, умеющего оказывать помощь персонала, реанимации и так далее ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи и начали действовать вот таким путем", – объяснила Федорова.

Она отметила, что в соседних областях, в частности в Херсонской и Одесской, "наладили все" с кислородом, но из Николаевской области только шлют "красивые отчеты".

"В Киев каждый день идут отчеты от ОГА и облсовета (как собственника), что там есть все: кислород, лекарства, реанимация и реаниматологи, инфекционисты, палаты, места полностью с кислородом и так далее. На сегодня из всего перечня только в трех больницах есть хоть что-то. И только в одной (нашей) есть все", – утверждает главврач.

По словам Федоровой, она сама сумела договорится о поставках в свою больницу 20 тонн кислорода.

"От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня –ничего. Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без "вказівки" сверху (а туда же рапортуют, что все отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. Не захотели – черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбаной бюрократии. Ау, полиция, я буду в обход всего спасать больных – сразу начинайте заводить уголовные дела", – заявила она.