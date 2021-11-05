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ПРОИСШЕСТВИЯ

Главврач в Николаеве заявила, что на медиков нападают, требуя кислорода, а ОГА шлет в Киев "красивые отчеты"

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Главврач рассказала, что "в обход бюрократии" договорилась о поставке кислорода
Главврач рассказала, что "в обход бюрократии" договорилась о поставке кислорода
Фото: ЕРА (архив)

В ночь на 5 ноября в Николаевскую областную инфекционную больницу врывались люди с требованием к медперсоналу дать кислород, необходимый для инфицированных коронавирусом. Об этом в Facebook сообщила главврач медучреждения Светлана Федорова.

"В 0.15 ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием: "Кислород!". Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Дежурный врач, медсестра, санитарочка – девочки. Что они против агрессии отчаявшихся людей?!" – написала она.

Главврач рассказала, что следом к больнице подъехала "типа частной скорой" без опознавательных знаков, в которой была "крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35, и не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной".

"Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ (центральная районная больница в 100 км от Николаева. – "ГОРДОН") 3 ноября, и при полном отсутствии кислорода, умеющего оказывать помощь персонала, реанимации и так далее ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи и начали действовать вот таким путем", – объяснила Федорова.

Она отметила, что в соседних областях, в частности в Херсонской и Одесской, "наладили все" с кислородом, но из Николаевской области только шлют "красивые отчеты".

"В Киев каждый день идут отчеты от ОГА и облсовета (как собственника), что там есть все: кислород, лекарства, реанимация и реаниматологи, инфекционисты, палаты, места полностью с кислородом и так далее. На сегодня из всего перечня только в трех больницах есть хоть что-то. И только в одной (нашей) есть все", – утверждает главврач.

По словам Федоровой, она сама сумела договорится о поставках в свою больницу 20 тонн кислорода.

"От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня –ничего. Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без "вказівки" сверху (а туда же рапортуют, что все отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. Не захотели – черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбаной бюрократии. Ау, полиция, я буду в обход всего спасать больных – сразу начинайте заводить уголовные дела", – заявила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5038705006142643&id=100000095792295

Контекст:

По данным Министерства здравоохранения на 5 ноября, в Николаевской области занято 78,9% койко-мест с подведенным кислородом, в среднем по Украине этот показатель равен 69,4%.

Летом в Украине фиксировали менее 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, говорил в конце октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), скончалось более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Теги: Николаев, эпидемия, полиция, лекарства, нападение, больница, Николаевская область, медики, облсовет, инфекция, больницы, Николаевская ОГА, врач, реанимация, коронавирус
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