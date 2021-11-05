"Это ерунда". Корниенко заявил, что бесплатных COVID-тестов для нардепов не будет

"Никаких бесплатных тестов для депутатов не будет – это ерунда, которая распространяется с целью дезинформирования. Не будет пунктов тестирования прямо в Верховной Раде, но рядом с Верховной Радой мы пригласим ведущие клиники, которые установят обычные мобильные пункты тестирования на антиген. И депутаты, и работники аппарата или гости смогут сдать быстрый тест на антиген", – заявил он.
Корниенко также отметил, что тратить на тесты средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование партии, не только нецелесообразно, но и незаконно.
"Об этом и думать не стоит, поскольку госфинансирование политических партий контролируется достаточно жестко и НАБУ делает это круглосуточно", – уточнил депутат.
2 ноября парламент принял постановление о запрете входа в Верховную Раду без отрицательного теста (действует 72 часа), сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении от COVID-19 не ранее трех месяцев. Изменения вступят в силу после 15 ноября. До этого времени аппарат Верховной Рады должен снабдить посты охраны средствами контроля документов и обустроить пункты вакцинации от коронавируса.
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что эти правила будут стимулировать нардепов вакцинироваться. По подсчетам ее коллеги по фракции Михаила Радуцкого, всего в Раде вакцинировано до 60% нардепов.
О том, что тестирование нардепов будет бесплатным, 4 ноября изданию КП сообщил еще один представитель "Слуги народа" Николай Тищенко. "Любой народный депутат будет вынужден сделать ПЦР-тест, иначе не пустят на работу… То, что я слышал, они будут бесплатными", — заявил он.
По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили 3,03 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 70,8 тыс. пациентов с COVID-19.