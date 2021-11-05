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"Это ерунда". Корниенко заявил, что бесплатных COVID-тестов для нардепов не будет

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Депутаты будут делать тесты на COVID-19 за свой счет, заявил Корниенко
Депутаты будут делать тесты на COVID-19 за свой счет, заявил Корниенко
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Народные депутаты самостоятельно будут оплачивать тест на коронавирус, чтобы попасть на свое рабочее место в Верховной Раде. Об этом 5 ноября заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Видео брифинга опубликовало издание LB.ua.

"Никаких бесплатных тестов для депутатов не будет – это ерунда, которая распространяется с целью дезинформирования. Не будет пунктов тестирования прямо в Верховной Раде, но рядом с Верховной Радой мы пригласим ведущие клиники, которые установят обычные мобильные пункты тестирования на антиген. И депутаты, и работники аппарата или гости смогут сдать быстрый тест на антиген",  заявил он.

Корниенко также отметил, что тратить на тесты средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование партии, не только нецелесообразно, но и незаконно.

"Об этом и думать не стоит, поскольку госфинансирование политических партий контролируется достаточно жестко и НАБУ делает это круглосуточно",  уточнил депутат.

Контекст:

2 ноября парламент принял постановление о запрете входа в Верховную Раду без отрицательного теста (действует 72 часа), сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении от COVID-19 не ранее трех месяцев. Изменения вступят в силу после 15 ноября. До этого времени аппарат Верховной Рады должен снабдить посты охраны средствами контроля документов и обустроить пункты вакцинации от коронавируса.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что эти правила будут стимулировать нардепов вакцинироваться. По подсчетам ее коллеги по фракции Михаила Радуцкого, всего в Раде вакцинировано до 60% нардепов.

О том, что тестирование нардепов будет бесплатным, 4 ноября изданию КП сообщил еще один представитель "Слуги народа" Николай Тищенко. "Любой народный депутат будет вынужден сделать ПЦР-тест, иначе не пустят на работу… То, что я слышал, они будут бесплатными", — заявил он.

По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили 3,03 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 70,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Александр Корниенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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