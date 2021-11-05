"Это ерунда". Корниенко заявил, что бесплатных COVID-тестов для нардепов не будет

"Никаких бесплатных тестов для депутатов не будет – это ерунда, которая распространяется с целью дезинформирования. Не будет пунктов тестирования прямо в Верховной Раде, но рядом с Верховной Радой мы пригласим ведущие клиники, которые установят обычные мобильные пункты тестирования на антиген. И депутаты, и работники аппарата или гости смогут сдать быстрый тест на антиген", – заявил он.

Корниенко также отметил, что тратить на тесты средства из государственного бюджета, предусмотренные на финансирование партии, не только нецелесообразно, но и незаконно.

"Об этом и думать не стоит, поскольку госфинансирование политических партий контролируется достаточно жестко и НАБУ делает это круглосуточно", – уточнил депутат.