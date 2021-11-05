Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран – МИД Украины

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время окончательное решение об условиях туристических поездок принимают государства – члены ЕС на национальном уровне, пояснили в МИД Украины.
"Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий. Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень", – подчеркнули в МИД.
Отмечается, что это решение было принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Украине и общего ухудшения ситуации в Европе.
В ведомстве отметили также, что, учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия и рекомендовал государствам – членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов на границе.
Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали проверять актуальный режим въезда и транзита в других государствах на интерактивной онлайн-карте МИД.
При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями, как не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, почти 71 тыс. человек умерли.