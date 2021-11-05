Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран – МИД Украины

В МИД напомнили, что временные ограничения ЕС будут изменены в случае улучшения эпидемической ситуации Фото: depositphotos.com

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время окончательное решение об условиях туристических поездок принимают государства – члены ЕС на национальном уровне, пояснили в МИД Украины.

"Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий. Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень", – подчеркнули в МИД.

Отмечается, что это решение было принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Украине и общего ухудшения ситуации в Европе.

В ведомстве отметили также, что, учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия и рекомендовал государствам – членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов на границе.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали проверять актуальный режим въезда и транзита в других государствах на интерактивной онлайн-карте МИД.