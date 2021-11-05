ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Послы ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран – МИД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД напомнили, что временные ограничения ЕС будут изменены в случае улучшения эпидемической ситуации
В МИД напомнили, что временные ограничения ЕС будут изменены в случае улучшения эпидемической ситуации
Фото: depositphotos.com

Послы государств – членов ЕС 5 ноября подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих стран, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время окончательное решение об условиях туристических поездок принимают государства – члены ЕС на национальном уровне, пояснили в МИД Украины.

"Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий. Вопрос открытых ("зеленых") границ с ЕС регулируется рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень", – подчеркнули в МИД.

Отмечается, что это решение было принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Украине и общего ухудшения ситуации в Европе.

В ведомстве отметили также, что, учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия и рекомендовал государствам – членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов на границе.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали проверять актуальный режим въезда и транзита в других государствах на интерактивной онлайн-карте МИД.

Контекст:

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями, как не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, почти 71 тыс. человек умерли.

Теги: МИД, МИД Украины, туризм, вакцинация, туристы, Совет ЕС, путешествия, ограничения, Евросоюз, послы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, границы, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
Smiling. Мария Максакова выпустила новый альбом. Аудио
Smiling. Мария Максакова выпустила новый альбом. Аудио
  "У нас были скандалы, были ссоры". Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери
  "У нас были скандалы, были ссоры". Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери
  "Нас не догонят". Пугачева и Ротару перепели хит группы t.A.T.u. Видео
  "Нас не догонят". Пугачева и Ротару перепели хит группы t.A.T.u. Видео
Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер
Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер
Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"
Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"
"Платье подчеркивает свисающую грудь", "Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще". Волочкова снялась в ультрамини
"Платье подчеркивает свисающую грудь", "Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще". Волочкова снялась в ультрамини
"Получилось зашибись". Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой
"Получилось зашибись". Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой
"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына
"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына
"Надя ушла в отрыв". Дорофеева в стрингах станцевала стриптиз
"Надя ушла в отрыв". Дорофеева в стрингах станцевала стриптиз
  Аурика Ротару: После смерти мужа думала, что не буду больше петь. Соня заставила работать
  Аурика Ротару: После смерти мужа думала, что не буду больше петь. Соня заставила работать
"Ужасное фото, пися почти наружу", "Между ног грустный огурчик висит". Волочкова снялась в микробикини, расставив ноги
"Ужасное фото, пися почти наружу", "Между ног грустный огурчик висит". Волочкова снялась в микробикини, расставив ноги
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (459574)
2
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (171054)
3
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (117658)
4
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (107785)
5
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь (90322)
6
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (87336)
7
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (75126)
8
"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео Волочковой из ресторана в Турции (71990)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS