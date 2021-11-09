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Лавина роста случаев COVID-19 в Украине приостановилась, но смертность нас еще будет догонять – Ляшко

Cмертность в Украине "еще будет догонять" по количеству случаев, отметил Ляшко
Cмертность в Украине "еще будет догонять" по количеству случаев, отметил Ляшко
Фото: EPA

В Украине впервые за последние 10 недель не выросло количество госпитализаций пациентов с COVID-19 при сравнении данных прошедшей недели к предыдущей к ней. Об этом 8 ноября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"То есть за предыдущую неделю количество госпитализированных меньше на несколько сотен случаев, чем было за предыдущую неделю. Это свидетельствует о том, что эта снежная лавина роста количества случаев, которые были в предыдущие 10 недель, приостановилась, – сказал Ляшко. – Это дает положительный сигнал о том, что мы можем выйти на стабилизацию на больших цифрах".

По словам главы Минздрава, смертность в Украине "еще будет догонять по количеству случаев".

"Это общемировая тенденция, когда происходит стабилизация по случаям, но по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры... Это происходит потому, что в статистику смертности попадают не только летальные случаи вследствие COVID-19. Мы регистрируем все случаи инфаркта, инсульты у инфицированных COVID-19. Причину смертности устанавливают позже", – пояснил Ляшко.

Он отметил, что "волна, которая догоняет пик заболеваемости и госпитализаций, – это две-три недели".

Ляшко говорил 6 ноября, что Украина вышла на пик волны СОVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 ноября в Украине подтверждено более 3 млн случаев COVID-19, умерло более 72 тыс. человек.

Украина 6-го и 7 ноября была на втором месте в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки. 5 ноября, в стране был установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 793 человека.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, статистика, смертность, госпиталь, Минздрав, инсульт, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, инфаркт
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