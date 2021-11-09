Лавина роста случаев COVID-19 в Украине приостановилась, но смертность нас еще будет догонять – Ляшко

Cмертность в Украине "еще будет догонять" по количеству случаев, отметил Ляшко Фото: EPA

"То есть за предыдущую неделю количество госпитализированных меньше на несколько сотен случаев, чем было за предыдущую неделю. Это свидетельствует о том, что эта снежная лавина роста количества случаев, которые были в предыдущие 10 недель, приостановилась, – сказал Ляшко. – Это дает положительный сигнал о том, что мы можем выйти на стабилизацию на больших цифрах".

По словам главы Минздрава, смертность в Украине "еще будет догонять по количеству случаев".

"Это общемировая тенденция, когда происходит стабилизация по случаям, но по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры... Это происходит потому, что в статистику смертности попадают не только летальные случаи вследствие COVID-19. Мы регистрируем все случаи инфаркта, инсульты у инфицированных COVID-19. Причину смертности устанавливают позже", – пояснил Ляшко.

Он отметил, что "волна, которая догоняет пик заболеваемости и госпитализаций, – это две-три недели".

Ляшко говорил 6 ноября, что Украина вышла на пик волны СОVID-19.