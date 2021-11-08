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"Это трагедия". Комаровский считает, что суточная смертность от коронавируса в Украине вдвое выше официальной

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Комаровский: Это во многом приговор нашему равнодушию и нашему нежеланию связываться с негодяями
Комаровский: Это во многом приговор нашему равнодушию и нашему нежеланию связываться с негодяями
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Реальная статистика смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине выше, чем свидетельствуют официальные данные. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Гордон напомнил, что 5 ноября в Украине была зафиксирована максимальная суточная смертность от коронавируса за время эпидемии – умерло 793 человека

"На самом деле это не кошмарная цифра... Я объясню. 793 человека, я так думаю, – это половина [от реального числа умерших]. Куча народа не доезжает до больниц и умирает дома [от коронавируса]. Причем если это старики, их даже не повезут вскрывать", – сказал Комаровский. 

Помимо этого, отметил доктор, есть так называемая отсроченная смертность, связанная с COVID-19.

"Куча народа сейчас находится в состоянии "лонгковида", то есть последствий перенесенного острого коронавируса. У этих людей с огромной степенью вероятности выражена депрессия, они кончают жизнь самоубийством, они выясняют отношения и режут друг друга по домам... У них тромбозы, у них миокардиты, у них воспаление почек, отказ органов, которые когда-то болели, и так далее. То есть помимо острых смертей, есть отсроченные смерти", – объяснил он.

Комаровский напомнил, что недавно от коронавируса скончался бывший и.о. премьер-министра Украины, нардеп восьми созывов Ефим Звягильский, которому было 88 лет

"Его лечили от коронавируса. Но в 88 лет в огромном количестве райцентров [в больнице] трубку не возьмут [в подобном случае]: "88 лет? Что вы хотите? У нас 55-летних некуда класть". То есть такой человек умер бы и никто не узнал бы, что он умер от коронавируса. Он [официально] умер бы от старости, от инфаркта – от чего угодно. Поэтому, к огромному сожалению, во-первых, мы не знаем истинных цифр, во-вторых, мы даже не знаем, какой это процент [от всего количества населения]. Нам же обещали сделать перепись, но так ее и не сделали. Ситуация не просто драматическая, это трагедия. Причем такого масштаба... Она на самом деле во многом приговор нашему равнодушию и нашему нежеланию связываться с негодяями", – считает доктор.

По его мнению, в Украине наблюдается такая ситуация с коронавирусом, потому что голоса адекватных граждан не слышно за голосами "ненормальных". 

"Парадокс заключается в том, что все чаще агрессивные неучи [выходят на первый план] благодаря соцсетям и благодаря своему хамству, невоздержанности, грубости, прямым угрозам... Они настолько агрессивны, что никто с ними не связывается. И как я уже много раз говорил, молчание адекватных провоцирует буйство ненормальных", – отметил Комаровский. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, умерло более 72,5 тыс. человек.

В сентябре – ноябре 2021 года ситуация с коронавирусом в Украине ухудшилась. 3 ноября в Украине выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки – 27 377. 1–5 ноября от COVID-19 в Украине ежедневно умирало более 690 человек. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. "Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль", – сказал он 5 ноября

Украинские власти призывают граждан активнее вакцинироваться. По словам Ляшко, 97% пациентов больниц для больных COVID-19 не были вакцинированы. Он рассказал, что благодаря вакцинации удалось спасти минимум 5,5 тыс. украинцев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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