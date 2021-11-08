"Это трагедия". Комаровский считает, что суточная смертность от коронавируса в Украине вдвое выше официальной

Гордон напомнил, что 5 ноября в Украине была зафиксирована максимальная суточная смертность от коронавируса за время эпидемии – умерло 793 человека.

"На самом деле это не кошмарная цифра... Я объясню. 793 человека, я так думаю, – это половина [от реального числа умерших]. Куча народа не доезжает до больниц и умирает дома [от коронавируса]. Причем если это старики, их даже не повезут вскрывать", – сказал Комаровский.

Помимо этого, отметил доктор, есть так называемая отсроченная смертность, связанная с COVID-19.

"Куча народа сейчас находится в состоянии "лонгковида", то есть последствий перенесенного острого коронавируса. У этих людей с огромной степенью вероятности выражена депрессия, они кончают жизнь самоубийством, они выясняют отношения и режут друг друга по домам... У них тромбозы, у них миокардиты, у них воспаление почек, отказ органов, которые когда-то болели, и так далее. То есть помимо острых смертей, есть отсроченные смерти", – объяснил он.

Комаровский напомнил, что недавно от коронавируса скончался бывший и.о. премьер-министра Украины, нардеп восьми созывов Ефим Звягильский, которому было 88 лет.

"Его лечили от коронавируса. Но в 88 лет в огромном количестве райцентров [в больнице] трубку не возьмут [в подобном случае]: "88 лет? Что вы хотите? У нас 55-летних некуда класть". То есть такой человек умер бы и никто не узнал бы, что он умер от коронавируса. Он [официально] умер бы от старости, от инфаркта – от чего угодно. Поэтому, к огромному сожалению, во-первых, мы не знаем истинных цифр, во-вторых, мы даже не знаем, какой это процент [от всего количества населения]. Нам же обещали сделать перепись, но так ее и не сделали. Ситуация не просто драматическая, это трагедия. Причем такого масштаба... Она на самом деле во многом приговор нашему равнодушию и нашему нежеланию связываться с негодяями", – считает доктор.

По его мнению, в Украине наблюдается такая ситуация с коронавирусом, потому что голоса адекватных граждан не слышно за голосами "ненормальных".

"Парадокс заключается в том, что все чаще агрессивные неучи [выходят на первый план] благодаря соцсетям и благодаря своему хамству, невоздержанности, грубости, прямым угрозам... Они настолько агрессивны, что никто с ними не связывается. И как я уже много раз говорил, молчание адекватных провоцирует буйство ненормальных", – отметил Комаровский.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube