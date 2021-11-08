Благодаря вакцинации от COVID-19 удалось спасти минимум 5,5 тыс. украинцев – Ляшко

В Украине умерло 72,5 тыс. человек от COVID-19 Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

По словам министра, высокий уровень вакцинации позволяет снизить количество летальных исходов от COVID-19.

"Несколько примеров. Великобритания почти при таком же количестве новых случаев снизила показатель летальности в 10 раз, подняв уровень вакцинации населения до 67%. Бельгия – несмотря на троекратное увеличение новых случаев, связанных в том числе с ослаблением противоэпидемических ограничений, имеет самое низкое количество летальных исходов в Европе. Этого удалось достичь благодаря высокому охвату вакцинацией", – подчеркнул министр.

По его данным, европейские страны, который привили от COVID-19 более половины своего населения, смогли в среднем в три раза снизить смертность от коронавируса.

Ляшко сообщил, что Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса. Лидером по количеству вакцинированных является Киев, 57% жителей столицы получили одну дозу прививки, 45,7% полностью.