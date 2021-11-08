Благодаря вакцинации от COVID-19 удалось спасти минимум 5,5 тыс. украинцев – Ляшко

По словам министра, высокий уровень вакцинации позволяет снизить количество летальных исходов от COVID-19.
"Несколько примеров. Великобритания почти при таком же количестве новых случаев снизила показатель летальности в 10 раз, подняв уровень вакцинации населения до 67%. Бельгия – несмотря на троекратное увеличение новых случаев, связанных в том числе с ослаблением противоэпидемических ограничений, имеет самое низкое количество летальных исходов в Европе. Этого удалось достичь благодаря высокому охвату вакцинацией", – подчеркнул министр.
По его данным, европейские страны, который привили от COVID-19 более половины своего населения, смогли в среднем в три раза снизить смертность от коронавируса.
Ляшко сообщил, что Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса. Лидером по количеству вакцинированных является Киев, 57% жителей столицы получили одну дозу прививки, 45,7% полностью.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, умерло 72,5 тыс. человек
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн.
Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.