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Благодаря вакцинации от COVID-19 удалось спасти минимум 5,5 тыс. украинцев – Ляшко

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В Украине умерло 72,5 тыс. человек от COVID-19
В Украине умерло 72,5 тыс. человек от COVID-19
Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

В Украине удалось сохранить жизни минимум 5,5 тыс. человек благодаря тому, что они были вакцинированы от коронавируса. Такие данные привел 8 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, высокий уровень вакцинации позволяет снизить количество летальных исходов от COVID-19.

"Несколько примеров. Великобритания почти при таком же количестве новых случаев снизила показатель летальности в 10 раз, подняв уровень вакцинации населения до 67%. Бельгия – несмотря на троекратное увеличение новых случаев, связанных в том числе с ослаблением противоэпидемических ограничений, имеет самое низкое количество летальных исходов в Европе. Этого удалось достичь благодаря высокому охвату вакцинацией", – подчеркнул министр.

По его данным, европейские страны, который привили от COVID-19 более половины своего населения, смогли в среднем в три раза снизить смертность от коронавируса.

Ляшко сообщил, что Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса. Лидером по количеству вакцинированных является Киев, 57% жителей столицы получили одну дозу прививки, 45,7% полностью.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, умерло 72,5 тыс. человек

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн. 

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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