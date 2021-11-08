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За первую неделю ноября в Украине сделали 1,6 млн COVID-прививок

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С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн украинцев
С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн украинцев
Фото: EPA

В Украине 7 ноября сделали 85 тыс. прививок от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 8 ноября.

Первую дозу получили 51,6 тыс. человек, а 33,5 тыс. получили вторую дозу и завершили иммунизацию. Прививались 7 ноября тремя вакцинами: Pfizer (40,5 тыс.), CoronaVac (36 тыс.) и AstraZeneca (8,5 тыс.), говорится на сайте Минздрава.

Всего на прошлой неделе – с 1-го по 7 ноября – сделали 1,6 млн прививок от коронавируса.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн. В общей сложности в стране сделали 19,3 млн прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1991448937684868

Наибольшее количество прививок за 7 ноября сделали в Киеве – почти 12 тыс. За весь период вакцинальной кампании также в Киеве – 2,5 млн.

Меньше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 886. В этом же регионе и меньше всего прививок за время кампании по вакцинации – 34 тыс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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