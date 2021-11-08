За первую неделю ноября в Украине сделали 1,6 млн COVID-прививок

Первую дозу получили 51,6 тыс. человек, а 33,5 тыс. получили вторую дозу и завершили иммунизацию. Прививались 7 ноября тремя вакцинами: Pfizer (40,5 тыс.), CoronaVac (36 тыс.) и AstraZeneca (8,5 тыс.), говорится на сайте Минздрава.
Всего на прошлой неделе – с 1-го по 7 ноября – сделали 1,6 млн прививок от коронавируса.
С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн. В общей сложности в стране сделали 19,3 млн прививок.
Наибольшее количество прививок за 7 ноября сделали в Киеве – почти 12 тыс. За весь период вакцинальной кампании также в Киеве – 2,5 млн.
Меньше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 886. В этом же регионе и меньше всего прививок за время кампании по вакцинации – 34 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.