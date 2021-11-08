За первую неделю ноября в Украине сделали 1,6 млн COVID-прививок

Первую дозу получили 51,6 тыс. человек, а 33,5 тыс. получили вторую дозу и завершили иммунизацию. Прививались 7 ноября тремя вакцинами: Pfizer (40,5 тыс.), CoronaVac (36 тыс.) и AstraZeneca (8,5 тыс.), говорится на сайте Минздрава.

Всего на прошлой неделе – с 1-го по 7 ноября – сделали 1,6 млн прививок от коронавируса.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн. В общей сложности в стране сделали 19,3 млн прививок.

Наибольшее количество прививок за 7 ноября сделали в Киеве – почти 12 тыс. За весь период вакцинальной кампании также в Киеве – 2,5 млн.

Меньше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 886. В этом же регионе и меньше всего прививок за время кампании по вакцинации – 34 тыс.