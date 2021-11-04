Украина планирует направить на закупку вакцин от коронавируса на 2022 год более 1 млрд грн кредитов – Ляшко

Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Кабинет Министров Украины вчера согласовал закупку вакцин против COVID-19 с привлечением международной организации Crown Agents за кредитные средства Европейского инвестиционного банка в сумме 1 млрд 600 тыс. грн. Это вакцины на следующий год", – сказал он.

На сайте правительства указана другая цифра – 1,66 млрд грн, или €50 млн.

"С помощью Crown Agents закуплено 29 млн доз вакцин от COVID-19 различных производителей, из которых поставлено 15,5 млн доз", – говорится в сообщении.