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Украина планирует направить на закупку вакцин от коронавируса на 2022 год более 1 млрд грн кредитов – Ляшко

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Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля
Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Кабинет Министров Украины согласовал закупку вакцин от коронавирусной инфекции за средства Европейского инвестиционного банка. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил 4 ноября на брифинге, который транслировался в Facebook Министерства здравоохранения.

"Кабинет Министров Украины вчера согласовал закупку вакцин против COVID-19 с привлечением международной организации Crown Agents за кредитные средства Европейского инвестиционного банка в сумме 1 млрд 600 тыс. грн. Это вакцины на следующий год", – сказал он.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/1011903396056796/

На сайте правительства указана другая цифра – 1,66 млрд грн, или €50 млн.

"С помощью Crown Agents закуплено 29 млн доз вакцин от COVID-19 различных производителей, из которых поставлено 15,5 млн доз", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

3 ноября Ляшко говорил, что с начала эпидемии в Украину завезли 26 млн доз вакцин от COVID-19, остаются неиспользованными около 7,5 млн доз.

На 4 ноября в Украине сделали 18,6 прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили почти 7,7 млн украинцев.

Теги: Кабинет Министров, эпидемия, правительство, вакцинация, Европейский инвестиционный банк, кредиты, брифинг, здравоохранение, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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