Украина планирует направить на закупку вакцин от коронавируса на 2022 год более 1 млрд грн кредитов – Ляшко

"Кабинет Министров Украины вчера согласовал закупку вакцин против COVID-19 с привлечением международной организации Crown Agents за кредитные средства Европейского инвестиционного банка в сумме 1 млрд 600 тыс. грн. Это вакцины на следующий год", – сказал он.
На сайте правительства указана другая цифра – 1,66 млрд грн, или €50 млн.
"С помощью Crown Agents закуплено 29 млн доз вакцин от COVID-19 различных производителей, из которых поставлено 15,5 млн доз", – говорится в сообщении.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
3 ноября Ляшко говорил, что с начала эпидемии в Украину завезли 26 млн доз вакцин от COVID-19, остаются неиспользованными около 7,5 млн доз.
На 4 ноября в Украине сделали 18,6 прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили почти 7,7 млн украинцев.