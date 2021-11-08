Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса – Ляшко

В минувшие выходные в Украину прибыла партия вакцин от Moderna в рамках глобального механизма COVAX – 2,9 млн доз, а также 1,4 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, их покупка была профинансирована госбюджетом Украины, сказал Ляшко.

"За прошлую неделю было сделано 1 млн 648 тыс. прививок. Третью неделю подряд мы делаем более 1,5 млн прививок в неделю. На сегодня 36,7% украинцев вакцинированы минимум одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили курс вакцинации", – рассказал министр.

По его данным, лидером по количеству вакцинированных является Киев, 57% жителей столицы получили одну дозу прививки, 45,7% полностью иммунизированы.