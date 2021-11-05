Ляшко рассказал, когда Минздрав рассмотрит введение бустерной дозы вакцины от COVID-19 или ревакцинации двумя дозами

"О бустерной дозе мы несколько раз говорили. Как только мы пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной двухдозной вакцинации против коронавирусной болезни", – сказал министр.

Он отметил, что на сегодня показатель в 50% вакцинированных пересек только Киев.

"55% жителей Киева вакцинированы минимум одной дозой. Также 40% прошли Полтавская, Киевская и Днепропетровская области. Все остальные пока не дошли до этого показателя. Поэтому призываем всех вакцинироваться", – сказал Ляшко.