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"К медицине никакого отношения". Инфекционист Голубовская раскритиковала национальную техгруппу по вакцинации

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Голубовская: То, что происходит (для специалистов) это апокалипсис
Голубовская: То, что происходит (для специалистов) – это апокалипсис
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Члены украинской национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) не имеют достаточной компетенции в вопросах вакцинации. Об этом 4 ноября в эфире телеканала "Украина 24" заявила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"Вообще, все то, что происходит (для специалистов) – это апокалипсис. Эта вакханалия происходит потому, что у нас национальная техническая группа по вакцинации, по моему мнению, не соответствует своим квалификационным характеристикам", – сказала она.

Инфекционист считает, что специалисты не выдерживают давления чиновников.

"Директор института инфекционных болезней – главный вакцинатор нашей страны, благодаря которой мы получили ВОЗовский сертификат свободной зоны от полиомиелита в 2008 году, – что она делает? Пишет каждому министру: "Я ухожу, я не могу этого слушать, не могу за это голосовать". Другой профессор звонит: "Я голосую против, но я же там голоса не имею, что там творится вообще". Какие-то там люди сидят, они к медицине не имеют никакого отношения", – завила Голубовская.

Она усомнилась, что рекомендации НТГЭИ могут принять профессионалы.

"Переступить через совесть профессионал просто не может", – подчеркнула Голубовская.

Контекст:

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики была создана в феврале 2020 года приказом на тот момент первого заместителя министра здравоохранения Андрея Семоволоса.

В марте состав группы утвердил на то время министр здравоохранения Украины Илья Емец. В список членов НТГЭИ, которые должны меняться каждые три года, вошли:

  • проректор по научно-педагогической работе и последипломному образованию частного высшего учебного заведения "Киевский медицинский университет", профессор Светлана Доан;
  • доцент кафедры детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Федор Лапий;
  • директор государственного Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского Виктория Задорожная;
  • старший научный сотрудник государственного Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского Игорь Маричев;
  • заведующий кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор Ирина Колесникова;
  • доцент кафедры пропедевтики детских заболеваний и ухода за больными детьми Винницкого национального медицинского университета имени Пирогова Леся Ющенко;
  • магистр общественного здоровья из общественной организации "Пиэйч кэпитал", эксперты по общественному здоровью" Мария Бочмага;
  • доцент кафедры семейной медицины и амбулаторно-поликлинической помощи Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Татьяна Бухановская;
  • заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика, профессор Людмила Чернышова;
  • магистр журналистики Анна Борщевская;
  • заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и эпидемиологии госучреждения "Днепропетровская медицинская академия Минздрава Украины" Дмитрий Степанский.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации в Украине одну дозу получили более 11 млн человек, полностью иммунизированы 7,7 млн.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.

Теги: эпидемия, вакцинация, Минздрав, Ольга Голубовская, здравоохранение, вакцина
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