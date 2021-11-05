"К медицине никакого отношения". Инфекционист Голубовская раскритиковала национальную техгруппу по вакцинации

Голубовская: То, что происходит (для специалистов) – это апокалипсис Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

"Вообще, все то, что происходит (для специалистов) – это апокалипсис. Эта вакханалия происходит потому, что у нас национальная техническая группа по вакцинации, по моему мнению, не соответствует своим квалификационным характеристикам", – сказала она.

Инфекционист считает, что специалисты не выдерживают давления чиновников.

"Директор института инфекционных болезней – главный вакцинатор нашей страны, благодаря которой мы получили ВОЗовский сертификат свободной зоны от полиомиелита в 2008 году, – что она делает? Пишет каждому министру: "Я ухожу, я не могу этого слушать, не могу за это голосовать". Другой профессор звонит: "Я голосую против, но я же там голоса не имею, что там творится вообще". Какие-то там люди сидят, они к медицине не имеют никакого отношения", – завила Голубовская.

Она усомнилась, что рекомендации НТГЭИ могут принять профессионалы.

"Переступить через совесть профессионал просто не может", – подчеркнула Голубовская.