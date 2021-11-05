"К медицине никакого отношения". Инфекционист Голубовская раскритиковала национальную техгруппу по вакцинации

"Вообще, все то, что происходит (для специалистов) – это апокалипсис. Эта вакханалия происходит потому, что у нас национальная техническая группа по вакцинации, по моему мнению, не соответствует своим квалификационным характеристикам", – сказала она.
Инфекционист считает, что специалисты не выдерживают давления чиновников.
"Директор института инфекционных болезней – главный вакцинатор нашей страны, благодаря которой мы получили ВОЗовский сертификат свободной зоны от полиомиелита в 2008 году, – что она делает? Пишет каждому министру: "Я ухожу, я не могу этого слушать, не могу за это голосовать". Другой профессор звонит: "Я голосую против, но я же там голоса не имею, что там творится вообще". Какие-то там люди сидят, они к медицине не имеют никакого отношения", – завила Голубовская.
Она усомнилась, что рекомендации НТГЭИ могут принять профессионалы.
"Переступить через совесть профессионал просто не может", – подчеркнула Голубовская.
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики была создана в феврале 2020 года приказом на тот момент первого заместителя министра здравоохранения Андрея Семоволоса.
В марте состав группы утвердил на то время министр здравоохранения Украины Илья Емец. В список членов НТГЭИ, которые должны меняться каждые три года, вошли:
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации в Украине одну дозу получили более 11 млн человек, полностью иммунизированы 7,7 млн.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.