Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз просроченной COVID-вакцины AstraZeneca

"AstraZeneca поступила во Львовскую область как гуманитарная помощь. Есть около 40 тыс. доз AstraZeneca, которую область не использовала. Соответственно, она сейчас на карантине, возвращается назад на централизованные склады. Там на месте ее утилизируют", – сказал Чемерис.

Также он добавил, что сейчас проблем с поступлением вакцин на территорию области нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – CoronaVac, а AstraZeneca – реже всего.