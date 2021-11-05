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Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз просроченной COVID-вакцины AstraZeneca

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Вакцины AstraZeneca во Львовской области используются реже всего
Вакцины AstraZeneca во Львовской области используются реже всего
Фото: EPA

Во Львовской области не использовали около 40 тыс. доз COVID-вакцины компании AstraZeneca. Об этом 5 ноября на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"AstraZeneca поступила во Львовскую область как гуманитарная помощь. Есть около 40 тыс. доз AstraZeneca, которую область не использовала. Соответственно, она сейчас на карантине, возвращается назад на централизованные склады. Там на месте ее утилизируют", – сказал Чемерис.

Также он добавил, что сейчас проблем с поступлением вакцин на территорию области нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – CoronaVac, а AstraZeneca – реже всего.

Контекст:

По данным Минздрава, во Львовской области одну дозу COVID-вакцины получили 724,5 тыс. человек, полностью привились – 467,8 тыс. Львовская облгосадминистрация уточняет, что ежедневно в области прививаются 18–22 тыс. человек.

Всего в Украине одной дозой вакцинировались 11 млн граждан, двумя – 7,8 млн.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: вакцинация, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, AstraZeneca
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