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Украина бесплатно получила почти 3 млн доз вакцины Moderna

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Вакцину предоставили в рамках механизма COVAX
Вакцину предоставили в рамках механизма COVAX
Фото: EPA

В Украину 7 ноября доставили почти 3 млн доз вакцины против коронавируса от Moderna, которую стране передали в рамках глобального механизма COVAX. Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Украина получает эту вакцину бесплатно в рамках COVAX – инициативы солидарности международного сообщества для доступа к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран мира", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию (USAID).

В целом с учетом сегодняшней поставки Украина в рамках COVAX получила 7,4 млн доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1990789484417480

"Вакцинация – единственный способ защитить жизнь от COVID-19, и я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой. Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины от COVID-19 сейчас доступны всем желающим. В частности, мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, в том числе и вакциной из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы. Невозможно спокойно смотреть, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые", – сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, сообщила пресс-служба Минздрав.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую ранее партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ЮНИСЕФ, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Moderna
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