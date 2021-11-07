Украина бесплатно получила почти 3 млн доз вакцины Moderna

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Украина получает эту вакцину бесплатно в рамках COVAX – инициативы солидарности международного сообщества для доступа к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран мира", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию (USAID).

В целом с учетом сегодняшней поставки Украина в рамках COVAX получила 7,4 млн доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

"Вакцинация – единственный способ защитить жизнь от COVID-19, и я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой. Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины от COVID-19 сейчас доступны всем желающим. В частности, мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, в том числе и вакциной из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы. Невозможно спокойно смотреть, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые", – сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, сообщила пресс-служба Минздрав.