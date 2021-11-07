Ляшко подтвердил, что с 8 ноября невакцинированные от COVID-19 учителя будут отстранены от работы

"Согласно действующему законодательству, они [невакцинированные учителя] будут отстранены. Для этого директор учебного заведения издает внутренний приказ, согласно которому отстраняются на период карантина люди, у которых нет хотя бы одной прививки против коронавирусной болезни. Это все в рамках действующего законодательства", – сказал Ляшко.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

К 7 ноября хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 11,35 млн украинцев, две – почти 7,9 млн.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. С 8 ноября в "красную" зону перейдет Волынская область.

22 сентября Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

4 ноября министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил в Telegram, что одну прививку от COVID-19 получили почти 92% учителей школ, 73,5%, или 474 тыс., работников учреждений общего среднего образования, вакцинированы двумя дозами.