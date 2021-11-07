В Украине за сутки сделали 131,4 тыс. прививок от коронавинуса – Минздрав

Первую дозу получили 85 340 человек, а 46 066 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

"С начала вакцинальной кампании привит 11 354 681 человек, из них получили одну дозу 11 354 679 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 259 252 прививки", – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.