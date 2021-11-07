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В Украине за сутки сделали 131,4 тыс. прививок от коронавинуса – Минздрав

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

В Украине 6 ноября сделали 131 406 прививок от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 7 ноября.

Первую дозу получили 85 340 человек, а 46 066 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

"С начала вакцинальной кампании привит 11 354 681 человек, из них получили одну дозу 11 354 679 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 259 252 прививки", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1990640571099038

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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