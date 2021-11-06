В Минздраве рассказали, как часто привитые украинцы попадают в больницу с COVID-19

По словам Ляшко, более 90% пациентов в больницах с COVID-19 не получили ни одной прививки Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Речь идет о людях, получивших как одну, так и две дозы.

По словам министра, все остальные, более 90% пациентов в больницах с COVID-19, не получили ни одной прививки. Он добавил, что такая же ситуация среди инфицированных.

"Также 4–6% вакцинированных в среднем есть среди новых случаев. К примеру, обнаружили 27 тыс. новых случаев. Из них 4–5% – это регистрация болезни у вакцинированных", – сказал министр.