В Минздраве Украины опровергли фейк о том, что вакцина может заражать людей коронавирусом

В ведомстве назвали мифом информацию, что "вакцинированные легче заражают других людей, потому что им с прививкой ввели коронавирус, и это отрицательно влияет на эпидситуацию".
"Факт: вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. В то же время она стимулирует выработку иммунитета... После иммунизации в организме остаются "клетки памяти", знающие, как можно бороться с болезнью в будущем. На процесс выработки таких клеток может уйти до нескольких недель. Поэтому есть вероятность, что у человека, заразившегося незадолго до вакцинации или сразу после вакцинации, разовьются симптомы болезни. Он может заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что случаи заболевания коронавирусом среди вакцинированных встречаются нечасто.
"Во-первых, такие случаи происходят нечасто, в основном среди пожилых людей и людей со слабым иммунитетом. Во-вторых, мы наблюдаем сейчас больше случаев заражения среди вакцинированных, потому что люди прекратили соблюдать карантинные ограничения. Поэтому инфекция распространяется стремительнее. Даже вакцинированные должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Даже если вы заразились, будучи вакцинированными, болезнь будет протекать в разы легче, вы избежите госпитализации и скорее вернетесь к привычной жизни (риск госпитализации более чем в 10 раз ниже)", – проинформировали в ведомстве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.
С начала прививочной кампании в Украине минимум одну дозу вакцины получили 11,3 млн человек, а 7,9 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.