В Минздраве Украины опровергли фейк о том, что вакцина может заражать людей коронавирусом

В ведомстве назвали мифом информацию, что "вакцинированные легче заражают других людей, потому что им с прививкой ввели коронавирус, и это отрицательно влияет на эпидситуацию".

"Факт: вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. В то же время она стимулирует выработку иммунитета... После иммунизации в организме остаются "клетки памяти", знающие, как можно бороться с болезнью в будущем. На процесс выработки таких клеток может уйти до нескольких недель. Поэтому есть вероятность, что у человека, заразившегося незадолго до вакцинации или сразу после вакцинации, разовьются симптомы болезни. Он может заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что случаи заболевания коронавирусом среди вакцинированных встречаются нечасто.

"Во-первых, такие случаи происходят нечасто, в основном среди пожилых людей и людей со слабым иммунитетом. Во-вторых, мы наблюдаем сейчас больше случаев заражения среди вакцинированных, потому что люди прекратили соблюдать карантинные ограничения. Поэтому инфекция распространяется стремительнее. Даже вакцинированные должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Даже если вы заразились, будучи вакцинированными, болезнь будет протекать в разы легче, вы избежите госпитализации и скорее вернетесь к привычной жизни (риск госпитализации более чем в 10 раз ниже)", – проинформировали в ведомстве.