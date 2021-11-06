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В Минздраве Украины опровергли фейк о том, что вакцина может заражать людей коронавирусом

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

Вакцина от коронавируса не может заражать людей COVID-19, так как не содержит живого вируса. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

В ведомстве назвали мифом информацию, что "вакцинированные легче заражают других людей, потому что им с прививкой ввели коронавирус, и это отрицательно влияет на эпидситуацию".

"Факт: вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. В то же время она стимулирует выработку иммунитета... После иммунизации в организме остаются "клетки памяти", знающие, как можно бороться с болезнью в будущем. На процесс выработки таких клеток может уйти до нескольких недель. Поэтому есть вероятность, что у человека, заразившегося незадолго до вакцинации или сразу после вакцинации, разовьются симптомы болезни. Он может заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что случаи заболевания коронавирусом среди вакцинированных встречаются нечасто.

"Во-первых, такие случаи происходят нечасто, в основном среди пожилых людей и людей со слабым иммунитетом. Во-вторых, мы наблюдаем сейчас больше случаев заражения среди вакцинированных, потому что люди прекратили соблюдать карантинные ограничения. Поэтому инфекция распространяется стремительнее. Даже вакцинированные должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Даже если вы заразились, будучи вакцинированными, болезнь будет протекать в разы легче, вы избежите госпитализации и скорее вернетесь к привычной жизни (риск госпитализации более чем в 10 раз ниже)", – проинформировали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1989370101226085

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

С начала прививочной кампании в Украине минимум одну дозу вакцины получили 11,3 млн человек, а 7,9 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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