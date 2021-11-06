В Украине сделали более 19 млн прививок от коронавируса – Минздрав

Получили две дозы вакцины от коронавируса в стране около 7,9 млн человек Фото: EPA

Всего были вакцинированы за сутки 278 917 человек, первую дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек.

В общей сложности с начала вакцинации от COVID-19 в стране сделали 19 127 846 прививок, отметили в Минздраве.