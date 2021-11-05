Украинцам, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины от COVID-19, надо сделать это как можно быстрее – Минздрав

"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается в полный курс вакцинации без необходимости повторения его сначала. Люди, прививающиеся второй дозой с нарушением интервала, также могут получить международное свидетельство о вакцинации и COVID-сертификат", – говорится в сообщении.

Минздрав рекомендует вводить вторую дозу вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) через 14–28 дней после первой дозы, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – через 21–28 дней, AstraZeneca – через 4–12 недель, Spikevax (Moderna) – через 28 дней.

"Две дозы вакцины, даже введенные с нарушением рекомендованного интервала, дают лучшую защиту, чем одна. Поэтому если вакцинироваться второй дозой в указанную дату не удалось, стоит сделать это при первой возможности", – говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что получить вторую дозу можно в любом центре или пункте вакцинации, независимо от того, где была получена первая доза.