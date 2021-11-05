Ляшко: Если будем вакцинироваться так же интенсивно, как сейчас, локдауна по всей Украине не будет никогда

"Если мы будем вакцинироваться так же интенсивно, как сейчас, или еще немного интенсивнее, то на 100% вся страна никогда не будет в локдауне. А если догоним 70–75%, будем понемногу снимать карантинные ограничения", – заявил он.

Министр сообщил, что на сегодня самый высокий показатель вакцинации в Киеве – там минимум одной дозой вакцинированы 55% населения, также отметку в 40% пересекли Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.