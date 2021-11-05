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Ляшко: Если будем вакцинироваться так же интенсивно, как сейчас, локдауна по всей Украине не будет никогда

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Ляшко назвал условие снятия карантинных ограничений в Украине
Ляшко назвал условие снятия карантинных ограничений в Украине
Фото: EPA

Карантинные ограничения в Украине могут начать отменять, когда показатель вакцинации от коронавируса в стране достигнет 70% населения. Об этом на брифинге 5 ноября в кулуарах Верховной Рады рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы будем вакцинироваться так же интенсивно, как сейчас, или еще немного интенсивнее, то на 100% вся страна никогда не будет в локдауне. А если догоним 70–75%, будем понемногу снимать карантинные ограничения", – заявил он.

Министр сообщил, что на сегодня самый высокий показатель вакцинации в Киеве – там минимум одной дозой вакцинированы 55% населения, также отметку в 40% пересекли Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн. За последние сутки в Украине сделали 270,3 тыс. прививок.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), скончалось более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. С 8 ноября в "красную" зону перейдет Волынская область.

Введение "красных" зон в регионах вызывает "прививочный бум", заявляли в Киевской школе экономики 19 октября. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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