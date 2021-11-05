В Одесской области в COVID-реанимацию попала женщина с, вероятно, подделанным сертификатом о вакцинации. Больница обратилась в СБУ

Об этом департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации сообщил в Facebook 4 ноября.
В областную больницу пациентку перевели из районной, где она провела два дня, еще 10 дней перед этим женщина "дома занималась самолечением", сообщили в департаменте. Она поступила в облбольницу в тяжелом состоянии.
"Это был тот случай, когда вакцинированный пациент находился в столь тяжелом состоянии, что к пациентке отправилась медицинская комиссия", – говорится в посте.
Директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков рассказал, что комиссионный осмотр женщины проводили в его присутствии, с участием медсестры и заведующего COVID-отделением.
"[Пациентке] сказали: "Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", – рассказал Гайдуков.
Он отмечает, что "не может утверждать", что ее сертификат о вакцинации был подделан. "Подлинность сертификата могут доказать или опровергнуть только правоохранительные органы", – сказал медик.
Руководство больницы сообщило об этом случае в облздрав и Службу безопасности Украины.
2 ноября женщину перевели в реанимацию, ее состояние ухудшается. Пациентка нуждается в кислороде, говорят в больнице и не исключают, что ее переведут на ИВЛ.
"Сегодня женщина в тяжелом состоянии не только физически, но и, наверное, морально. В результате пострадать может и принимавший в этом участие врач", – сказал Гайдуков, предположив, что пациентка лечилась дома, так как "ей было неудобно признаться врачу".
Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением. По его мнению, этому явлению способствует в том числе и относительно нестрогое наказание за фальсификацию документов.
1 ноября Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 3 млн случаев COVID-19, умерло 70,1 тыс. человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн.