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В Одесской области в COVID-реанимацию попала женщина с, вероятно, подделанным сертификатом о вакцинации. Больница обратилась в СБУ

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Пациентка находится в реанимации со 2 ноября
Пациентка находится в реанимации со 2 ноября
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook (архив)

В Дунайскую областную больницу в городе Измаиле Одесской области попала женщина с коронавирусной инфекцией, у которой в медицинской карте есть запись о получении двух доз вакцины от COVID-19, но она сама заявила врачам, что не была вакцинирована.

Об этом департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации сообщил в Facebook 4 ноября. 

В областную больницу пациентку перевели из районной, где она провела два дня, еще 10 дней перед этим женщина "дома занималась самолечением", сообщили в департаменте. Она поступила в облбольницу в тяжелом состоянии. 

"Это был тот случай, когда вакцинированный пациент находился в столь тяжелом состоянии, что к пациентке отправилась медицинская комиссия", – говорится в посте. 

Директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков рассказал, что комиссионный осмотр женщины проводили в его присутствии, с участием медсестры и заведующего COVID-отделением. 

"[Пациентке] сказали: "Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", – рассказал Гайдуков. 

Он отмечает, что "не может утверждать", что ее сертификат о вакцинации был подделан. "Подлинность сертификата могут доказать или опровергнуть только правоохранительные органы", – сказал медик. 

Руководство больницы сообщило об этом случае в облздрав и Службу безопасности Украины. 

2 ноября женщину перевели в реанимацию, ее состояние ухудшается. Пациентка нуждается в кислороде, говорят в больнице и не исключают, что ее переведут на ИВЛ. 

"Сегодня женщина в тяжелом состоянии не только физически, но и, наверное, морально. В результате пострадать может и принимавший в этом участие врач", – сказал Гайдуков, предположив, что пациентка лечилась дома, так как "ей было неудобно признаться врачу".

https://www.facebook.com/oblzdravOD/videos/314756193438973/

Контекст:

Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19. 

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением. По его мнению, этому явлению способствует в том числе и относительно нестрогое наказание за фальсификацию документов.

1 ноября Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 

Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 3 млн случаев COVID-19, умерло 70,1 тыс. человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, вакцинация, Одесская область, Измаил, фальсификации, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, COVID-сертификат
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