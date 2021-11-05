В Одесской области в COVID-реанимацию попала женщина с, вероятно, подделанным сертификатом о вакцинации. Больница обратилась в СБУ

Об этом департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации сообщил в Facebook 4 ноября.

В областную больницу пациентку перевели из районной, где она провела два дня, еще 10 дней перед этим женщина "дома занималась самолечением", сообщили в департаменте. Она поступила в облбольницу в тяжелом состоянии.

"Это был тот случай, когда вакцинированный пациент находился в столь тяжелом состоянии, что к пациентке отправилась медицинская комиссия", – говорится в посте.

Директор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков рассказал, что комиссионный осмотр женщины проводили в его присутствии, с участием медсестры и заведующего COVID-отделением.

"[Пациентке] сказали: "Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", – рассказал Гайдуков.

Он отмечает, что "не может утверждать", что ее сертификат о вакцинации был подделан. "Подлинность сертификата могут доказать или опровергнуть только правоохранительные органы", – сказал медик.

Руководство больницы сообщило об этом случае в облздрав и Службу безопасности Украины.

2 ноября женщину перевели в реанимацию, ее состояние ухудшается. Пациентка нуждается в кислороде, говорят в больнице и не исключают, что ее переведут на ИВЛ.

"Сегодня женщина в тяжелом состоянии не только физически, но и, наверное, морально. В результате пострадать может и принимавший в этом участие врач", – сказал Гайдуков, предположив, что пациентка лечилась дома, так как "ей было неудобно признаться врачу".