В СБУ заявили, что торговля фейковыми COVID-сертификатами в Украине стала масштабной, а стоимость подделок начала падать

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации Фото: МВС України / Facebook

"С учетом масштаба и негативного влияния на имидж Украины СБУ принимает меры и отслеживает эти моменты. Это масштабное явление. Этим занимается не одна, и не пять, и не 10 групп… Преступники связаны как с врачами, так и с туристическими агентствами, и таких посредников очень много. Мы сотрудничаем с киберполицией, с Министерством цифровой трансформации, с Минздравом. Работа постоянно ведется. Но к сожалению, масштабность этого явления такова, что недостаточно обезвредить одну, две, три группы", – сказал Витюк.

Он отметил, что распространению подделок способствует в том числе и относительно нестрогое наказание за фальсификацию документов.

"Это не убийство, не государственная измена, уголовная ответственность не столь сурова. Относительно доходов преступников: первоначально мы фиксировали цены даже в $500 за фальшивый сертификат, но возник большой спрос, возникло предложение и снижение цены. Недавно разоблаченная группа брала по $50 за фальшивый сертификат. 50 умножьте на 1000 – вот и имеем их прибыль. А есть и большие объемы. Однако я думаю, если работа по выявлению будет продолжаться и конкретные должностные лица получат приговоры суда, то ситуация улучшится", – резюмировал Витюк.