ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Начал звонить по телефону "кому надо". В Черновцах Госпродпотребслужба поймала чиновников на посещении ресторанов без COVID-сертификатов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чиновники отказались предъявить сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщили проверяющие
Чиновники отказались предъявить сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщили проверяющие
Фото: Анжела Косован / Facebook

В Черновцах 1 ноября мобильная группа Госпродпотребслужбы и Нацполиции обнаружила в ресторанах местных чиновников без сертификатов о вакцинации от коронавируса, их оштрафовали. Об этом сообщила в Facebook замначальника управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован.

Так, по ее словам, в ресторане "Незабаром" глава Черновицкого райсовета Руслан Домницак "вместе со своими друзьями-депутатами" отказался предоставить COVID-сертификаты по требованию полиции для подтверждения законного пребывания на территории ресторана.

"Оказалось, что сертификатов нет и они даже не собираются вакцинироваться. Но в то же время господин Домницак записал фамилию полицейского и начал звонить по телефону "кому надо", чтобы закрыть проверку", – написала Косован.

Местное издание "Час" сообщало, что прежде чем стать в октябре 2020 года главой Черновицкого райсовета, Домницак почти 25 лет проработал в органах внутренних дел. 

В ресторане "Панська гуральня" проверяющие встретили главу департамента урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета Андрея Тимофийчука, у которого, по словам Косован, также не оказалось COVID-документов. 

https://www.facebook.com/anzhela.kosovan/posts/2651095401701634

Сам Домницак заявил Zaxid.net, что сообщение Косован не совсем правдиво, но что именно в нем искажено, не уточнил. "То, что она там написала, то половина лжи. Инцидент такой был, но не совсем так, понимаете, мне даже не хочется комментировать ее пост", – цитирует его издание.

Косован отметила, что на рестораны были составлены протоколы об административных правонарушениях.

На странице ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщается, что полиция составила протоколы за отсутствие сертификатов у посетителей на заведения "Незабаром", "Панська гуральня" и "Львівський круасан", но будут ли наказаны только рестораны или посетители тоже, не уточняется.

https://www.facebook.com/consumer.cv/posts/949871942271504

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). С 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.

23 октября в Черновицкой области приняли решение усилить карантинные ограниченияБез сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста нельзя ездить в общественном транспорте, посещать спортзалы и рестораны.

Теги: Черновцы, эпидемия, карантин, ресторан, чиновники, Нацполиция, Госпродпотребслужба, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
"Когда не ведаешь, что ты с придурью". Маша Распутина удивилась цвету собственных волос
"Когда не ведаешь, что ты с придурью". Маша Распутина удивилась цвету собственных волос
"Вижу только сиськи". Алина Паш оголилась для афиши фестиваля
"Вижу только сиськи". Алина Паш оголилась для афиши фестиваля
  Сестра Софии Ротару Аурика: У нас есть недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть материальная поддержка
  Сестра Софии Ротару Аурика: У нас есть недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть материальная поддержка
"Непрекращающаяся рвота, температура 40". Кристина Асмус рассказала о госпитализации своей дочери
"Непрекращающаяся рвота, температура 40". Кристина Асмус рассказала о госпитализации своей дочери
39-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера
39-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера
"Ожила девка", "Ух ты ж вау!" Певица МакSим встала на руки и раздвинула ноги над головой
"Ожила девка", "Ух ты ж вау!" Певица МакSим встала на руки и раздвинула ноги над головой
''Формы аппетитные, просто огонь". Экс-участница "ВИА Гры" крупным планом показала грудь
''Формы аппетитные, просто огонь". Экс-участница "ВИА Гры" крупным планом показала грудь
  Вышел трейлер новогодней украинской комедии с Поляковой и Dzidzio "Звезды по обмену". Видео
  Вышел трейлер новогодней украинской комедии с Поляковой и Dzidzio "Звезды по обмену". Видео
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
"Это не ножки, это волшебство!" Каменских позировала в ультракоротких шортах
"Это не ножки, это волшебство!" Каменских позировала в ультракоротких шортах
"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке
"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке
  "В "Танцах" мне говорили: "Что ты постоянно идеальная? Давай, плохо станцуешь? Нужна изюминка". Ризатдинова рассказала о закулисье проекта
  "В "Танцах" мне говорили: "Что ты постоянно идеальная? Давай, плохо станцуешь? Нужна изюминка". Ризатдинова рассказала о закулисье проекта
"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье
"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (437936)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (331899)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (125347)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (106128)
5
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (103921)
6
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (93155)
7
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (86500)
8
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (68891)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS