"Начал звонить по телефону "кому надо". В Черновцах Госпродпотребслужба поймала чиновников на посещении ресторанов без COVID-сертификатов

Так, по ее словам, в ресторане "Незабаром" глава Черновицкого райсовета Руслан Домницак "вместе со своими друзьями-депутатами" отказался предоставить COVID-сертификаты по требованию полиции для подтверждения законного пребывания на территории ресторана.
"Оказалось, что сертификатов нет и они даже не собираются вакцинироваться. Но в то же время господин Домницак записал фамилию полицейского и начал звонить по телефону "кому надо", чтобы закрыть проверку", – написала Косован.
Местное издание "Час" сообщало, что прежде чем стать в октябре 2020 года главой Черновицкого райсовета, Домницак почти 25 лет проработал в органах внутренних дел.
В ресторане "Панська гуральня" проверяющие встретили главу департамента урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета Андрея Тимофийчука, у которого, по словам Косован, также не оказалось COVID-документов.
Сам Домницак заявил Zaxid.net, что сообщение Косован не совсем правдиво, но что именно в нем искажено, не уточнил. "То, что она там написала, то половина лжи. Инцидент такой был, но не совсем так, понимаете, мне даже не хочется комментировать ее пост", – цитирует его издание.
Косован отметила, что на рестораны были составлены протоколы об административных правонарушениях.
На странице ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщается, что полиция составила протоколы за отсутствие сертификатов у посетителей на заведения "Незабаром", "Панська гуральня" и "Львівський круасан", но будут ли наказаны только рестораны или посетители тоже, не уточняется.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). С 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.
23 октября в Черновицкой области приняли решение усилить карантинные ограничения. Без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста нельзя ездить в общественном транспорте, посещать спортзалы и рестораны.