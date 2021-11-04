"Начал звонить по телефону "кому надо". В Черновцах Госпродпотребслужба поймала чиновников на посещении ресторанов без COVID-сертификатов

Так, по ее словам, в ресторане "Незабаром" глава Черновицкого райсовета Руслан Домницак "вместе со своими друзьями-депутатами" отказался предоставить COVID-сертификаты по требованию полиции для подтверждения законного пребывания на территории ресторана.

"Оказалось, что сертификатов нет и они даже не собираются вакцинироваться. Но в то же время господин Домницак записал фамилию полицейского и начал звонить по телефону "кому надо", чтобы закрыть проверку", – написала Косован.

Местное издание "Час" сообщало, что прежде чем стать в октябре 2020 года главой Черновицкого райсовета, Домницак почти 25 лет проработал в органах внутренних дел.

В ресторане "Панська гуральня" проверяющие встретили главу департамента урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета Андрея Тимофийчука, у которого, по словам Косован, также не оказалось COVID-документов.

Сам Домницак заявил Zaxid.net, что сообщение Косован не совсем правдиво, но что именно в нем искажено, не уточнил. "То, что она там написала, то половина лжи. Инцидент такой был, но не совсем так, понимаете, мне даже не хочется комментировать ее пост", – цитирует его издание.

Косован отметила, что на рестораны были составлены протоколы об административных правонарушениях.

На странице ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сообщается, что полиция составила протоколы за отсутствие сертификатов у посетителей на заведения "Незабаром", "Панська гуральня" и "Львівський круасан", но будут ли наказаны только рестораны или посетители тоже, не уточняется.