В Прикарпатье усиливают карантин: у отдыхающих на курортах будут требовать COVID-сертификаты

Чтобы находиться в комплексах отдыха и рекреации, посетители должны будут предъявить один из следующих документов:

сертификат о вакцинации от коронавируса двумя дозами;

отрицательный результат тестирования на COVID-19 (проведенный не более чем за 72 часа);

справку об излечении от коронавируса (в том числе в приложении "Дія").

Также комиссия поручила немедленно разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничений, а Нацполиции и Госпотребслужбе усилить контроль за соблюдением карантина.