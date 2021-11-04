В Прикарпатье усиливают карантин: у отдыхающих на курортах будут требовать COVID-сертификаты

Чтобы находиться в комплексах отдыха и рекреации, посетители должны будут предъявить один из следующих документов:
Также комиссия поручила немедленно разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничений, а Нацполиции и Госпотребслужбе усилить контроль за соблюдением карантина.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). С 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.