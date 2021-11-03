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Зеленский предложил Кабмину представить программу поддержки малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

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Зеленский поручил правительству подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантина
Зеленский поручил правительству подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантина
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил правительству Украины представить программу поддержки малого и среднего бизнеса, соблюдающего карантин из-за COVID-19, в частности в регионах с "красным" уровнем эпидопасности. Об этом шла речь в ходе селекторного совещания 3 ноября под председательством Зеленского, пишет пресс-центр Офиса главы государства.

"Вскоре правительство должно подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантинных ограничений. В частности, эти программы должны предусматривать льготы на аренду помещений, кредитование и оплату коммунальных услуг, – говорится в сообщении. – Среди прочего, речь идет о тех представителях малого и среднего бизнеса, которые соблюдают все санитарно-эпидемические нормы, введенные правительством".

Контекст:

В 2021 году во время "карантина зимних каникул" в январе и в "красных" карантинных зонах при адаптивном карантине в конце весны – начале лета выплачивали "карантинные" 8 тыс. грн. В январе помощью воспользовались около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в мае – июне – более 330 тыс.

Советник Зеленского Олег Устенко говорил 30 октября, что в Украине могут возобновить выплату финансовой помощи предпринимателям в случае введения жесткого локдауна, но сумма будет меньше 8 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал 2 ноября, что Кабмин рассматривает направления поддержки бизнеса в "красных" карантинных зонах, которые не связаны с прямой выплатой денежной помощи. По его словам, есть несколько направлений, по которым бизнес просит о поддержке, в частности – доступность кредитования и уменьшение на период карантина арендной платы. Шмыгаль отметил, что правительство облегчило доступ к кредитным средствам по программе "Доступные кредиты 5–7–9%". 

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.

Теги: Украина, эпидемия, аренда, бизнес, правительство, льготы, помощь, карантин, кредиты, Владимир Зеленский, предприниматели, выплаты, президент, работа, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, локдаун
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