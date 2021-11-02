Работа бизнеса в "красных" зонах. Шмыгаль рассказал, как правительство будет поддерживать предпринимателей

Шмыгаль сказал, что есть насколько направлений, по которым бизнес просит о поддержке Фото: kmu.gov.ua

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 2 ноября в ходе брифинга в Запорожской области, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналисты спросили о планах правительства возобновлять финансовую поддержку для бизнеса в "красных" зонах.

"Относительно поддержки бизнеса. Мы постоянно смотрим и общаемся (я лично общаюсь) с бизнесом и задаем вопросы о том, какая поддержка им сегодня нужна. Поскольку мы сегодня локдаун не делаем, как в предыдущих волнах: у нас нет закрытия бизнеса, наша цель – вакцинировать коллективы и общество, клиентов, если речь идет о ресторанах. В прошлой волне были закрыты рестораны, страдали некоторые сферы, были определены КВЭД и этот бизнес получал поддержку. В этой волне ключевая задача – вакцинироваться. Если коллектив вакцинирован, бизнес работает без ограничений", – ответил Шмыгаль.

Он сказал, что есть несколько направлений, по которым бизнес просит о поддержке.

"Это доступность кредитования, это бремя, которое возникает из-за роста цен на газ, тепло и электроэнергию, – тут бизнес тоже смотрит, где можно было бы воспользоваться поддержкой. Есть другие механизмы, которые они просят, например, уменьшение [на период карантина] арендной платы. Это ответственность местной власти. Она должна принимать решение. [...] Мы можем это рекомендовать. Это одна из главных просьб бизнеса: облегчить бремя платы за аренду коммунального и государственного имущества и активизировать доступ к кредитным ресурсам", – продолжил премьер.

Шмыгаль отметил, что правительство со своей стороны облегчило доступ к кредитным средствам по программе "Доступные кредиты 5–7–9%".

"Кроме того, мы по просьбе бизнеса сняли ключевые ограничения по программе ипотечного кредитования", – сказал Шмыгаль, заверив, что ипотека под 7% "доступна абсолютно для всех при любых условиях в любых регионах для любого жилья".