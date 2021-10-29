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Увеличение доходов госбюджета ценой фискальных репрессий. Юрист Гмырин проанализировал подготовленные Кабмином изменения в Налоговый кодекс

Ни о каких стратегических целях вроде стимулирования предпринимательства, детенизации экономики, привлечения инвестиций в законопроекте №5600 и подобных ему инициативах правительства речь не идет, считает эксперт
Ни о каких стратегических целях вроде стимулирования предпринимательства, детенизации экономики, привлечения инвестиций в законопроекте №5600 и подобных ему инициативах правительства речь не идет, считает эксперт
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров подготовил правки к принятому в первом чтении "налоговому" законопроекту №5600, но большинство из них оказались или декоративными, или противоречащими интересам бизнеса. Об этом в своем блоге на LIGA.net написал 29 октября доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Эксперт напомнил, что Кабмин еще в мае утвердил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений", в июле его в первом чтении приняла Верховная Рада, а второе чтение запланировано на следующую пленарную неделю.

В медиа этот законопроект окрестили "антиахметовским", пишет Гмырин, хотя на самом деле под "жернова" закона могут попасть не столько отдельные олигархи, сколько большая прослойка представителей среднего бизнеса и рядовых граждан.

В качестве примера он привел предложенные правительством правки к действующей норме Налогового кодекса – подпункт 197.1.14 – о порядке освобождения от налогообложения операций по поставке жилья. Вторую часть формулировки "Освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено этим подпунктом" авторы документа изменили на: "первой поставке доступного жилья и строящегося жилья с привлечением государственных средств". То есть, делает вывод юрист, уплате НДС в будущем должны были подлежать не только операции по первой поставке жилья, но и последующих поставок.

"Но, похоже, кто-то в Кабмине поинтересовался реальными ценами на недвижимость – а они у нас часто заоблачные (особенно в городах-миллионниках) – и понял, что с повышением на 20% покупка жилья для большинства украинцев превратится в несбыточную мечту. Следовательно, ко второму чтению эту формулировку из проекта убрали", – написал Гмырин.

Другая правка, которую авторы законопроекта тоже убрали накануне второго чтения, касалась налогообложения фермерских урожаев, собранных на площади более 0,5 га. По сути, отмечает эксперт, чиновники хотели обложить налогом обычный огород, что выглядело абсурдно на фоне заявлений чиновников об "антиолигархическом" характере налоговых изменений. Правда, пишет он, осталось нововведение, касающееся уплаты минимального сбора с обрабатываемых земель, не являвшихся объектом налогообложения. При этом землевладельцам авторы законодательной инициативы предоставили годовую отсрочку, а размер сбора сократили до 4% нормативно-денежной оценки участка.

Также в первом чтении законодатели поддержали норму, согласно которой налоговая получала право в обход суда описывать движимое и недвижимое имущество должника в случае, если он в течение определенного времени не уплатит налоговое обязательство. По мнению юриста, окончательное принятие этого новшества позволило бы налоговикам по надуманным причинам останавливать работу бизнеса. Но в новом варианте проекта закона такое право оставили за судом. В целом подготовленный ко второму чтению законопроект он считает репрессивным. 

"Например, чего стоит формулировка п. 87.13 НКУ, касающаяся создания реестра должников по уплате налогов. Если должником является юридическое лицо, то в реестр попадет его руководитель – физическое лицо. Для человека, чья фамилия будет фигурировать в черном списке, это станет ударом по его деловой репутации и даже больше – послужит основанием для лишения возможности его выезда за границу. Причем право налагать соответствующие санкции получит ГНС. По моему мнению, это не что иное, как давление на предпринимателей", – написал Гмырин.

Единственными положениями законопроекта, которые с натяжкой можно считать антиолигархическими, аналитик называет повышение ренты на добычу полезных ископаемых (в частности, железной руды) и урезание до 50% (с целью уменьшения текущих налоговых обязательств) использования крупными налогоплательщиками убытков, полученных в предыдущие периоды.

Большинство же из 12 тысяч правок, внесенных Кабмином, имеют целью достижение временных выгод – прежде всего, уменьшение за счет дополнительных налоговых поступлений дефицита бюджета, считает эксперт. В качестве подтверждения он предлагает вспомнить майские заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, который говорил, что принятие документа позволит государственному казначейству ежегодно получать дополнительно 60 млрд грн.

"Как видим, ни о каких стратегических целях вроде стимулирования предпринимательства, детенизации экономики, привлечения инвестиций в законопроекте №5600 и подобных ему инициативах правительства речь не идет. К сожалению. Очевидно, что дополнительные 50–60 млрд грн (даже если ГНС и "выдавит" их из налогоплательщиков) не спасут наш бюджет и страну от экономического кризиса. А все потому, что украинский бизнес десятилетиями страдает от обременительных налогов и репрессивного давления налоговых органов, предпринимателю очень сложно доказать свою правду в суде, пораженном коррупцией. Поэтому начинать следует не с латания дыр, а с системных и комплексных преобразований, в том числе в налоговой сфере", – подытожил Гмырин.

Теги: Верховная Рада, налоги, Кабинет Министров, недвижимость, госбюджет, экономика, бизнес, юрист, законопроект, олигархи, убытки, Налоговый кодекс, предприниматели, премьер-министр, Андрей Гмырин
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