Цхакая: Если Украина хочет, чтобы налоговый террор закончился, от налога на прибыль придется отказаться

"Украина не в том состоянии, чтобы компании платили 41,5% от зарплаты. Если бизнесмен платит на руки работнику зарплату 10 тыс. грн, то 4150 грн он должен заплатить налогов. Никто этого не хочет делать, отсюда и зарплаты в конвертах. В Украине 25% людей получают всю зарплату в конвертах, еще столько же – часть зарплаты в конвертах. То есть 50% работников имеют "черную" или "серую" зарплату. Фискальный эффект отбеливания этой отрасли принесет огромный эффект государству. Но для этого нужно уменьшить налоговую нагрузку", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "нет развивающихся стран, где платят налоги такого значительного размера, как в Украине".

"Есть множество людей, которые против снижения налогов, тот же Минфин затянет привычную песню про компенсаторы. Но без такого шага ничего не будет. Налоговый кодекс очень плохой и сложный, налог на прибыль плох. Если Украина хочет, чтобы налоговый террор когда-нибудь закончился, от налога на прибыль придется отказаться", – заявил Цхакая.

По его словам, сначала нужно изменить систему, а потом "закручивать гайки".

"Если эта очередность нарушается, ты проигрываешь в моральной битве между бизнесом и собирателем денег", – объяснил Цхакая.

На вопрос, сколько лет нужно, чтобы это изменилось, он ответил: "Это зависит только от лидеров".

Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия. Читайте полную версию интервью